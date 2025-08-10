사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

신예 터치드가 김창완에게 기타 선물을 받으며 실력을 입증했다.지난 9일 오후 6시 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 '2025 불후의 명곡-록 페스티벌 in 울산' 특집으로 그려졌다.이날 방송에서 '2025 불후의 명곡-록 페스티벌 in 울산' 특집으로 꾸며진 가운데 김창완 밴드, 서문탁, 체리필터, 잔나비, 터치드 등이 출격했다.터치드는 녹화장에 살짝 늦게왔는데 이에대해 "저희가 이제 서울에서 공연 끝나고 바로 오느라 좀 늦었는데 이렇게 양해해 주셔서 정말 감사하다"며 "이렇게나마 저희가 이렇게 같이 출연하고 참여할 수 있어서 저희는 정말 다행이다"고 밝혔다.신동엽은 터치드에게 "대선배 김창완 밴드와 합동공연을 하느냐"고 물었다. 이에 터치드 보컬 윤민은 "공교롭게 뉴욕에 같이 가게 돼서 너무 기쁘고 선배님께서 말씀해주셨던 기타가 있는데 그 기타가 드디어 저한테 왔다"고 말했다.김창완은 "지난번 '불후의 명곡'에서 터치드를 만났을 때 '와 괴물이다'고 생각했다"며 "아주 본능적인 밴드더라"고 말했다. 이어 "그래서 갑자기 궁금해졌다"며 "마친 그때 저한테 기타를 제작해주신 분이 있었는데 터치드에게 기타를 선물해주고 싶었다"고 말했다.김창완에게 선물 받은 기타에 대해 윤민은 "너무 예쁘다"며 "색이 정말 예뻐서 그 기타를 빨리 뉴욕 무대에서 연주해보고 싶었다"고 밝혔다.터치드에게 신동엽은 "요즘 록 페스티벌에서 헤드라이너급 존재감 아니냐"고 했다. 이에 윤민은 "선배님들이 예쁘게 닦아 놓은 길을 열심히 쫓아가다 보니까 어느새 그 길에 가 있더라"고 말했다. 잔나비 역시 터치드에 대한 애정을 드러냈다. 최정훈은 "들리는 소문에 정말 잘하는 친구들이고 인성이 바르고 매사에 겸손한 친구들이라고 들어서 항상 응원하던 친구들이었다"며 "이렇게 헤드라이너가 돼서 이 자리에서 만나게 돼 기쁜 마음이다고 정말 행복하다"고 전했다. 이에 터치드는 "감사하다"고 답했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr