'월수익 1억' 쯔양, 힘들 때 있어준 건 매니저였다…"3개월, 매니저 덕에 버텨"('전참시')

사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

한달 수익을 1억 넘게 벌었다는 쯔양이 매니저 덕에 힘들었던 3개월을 버텼다며 고마움을 표했다.오늘(9일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 359회에서는 먹방러 쯔양의 하루가 그려진다.이날 방송에서 쯔양은 고등학교 동창인 매니저와의 특별한 인연을 전한다. 그는 "힘들었던 3개월을 매니저 덕분에 버텼다"라며 고마움을 전해 스튜디오를 훈훈하게 물들인다. 힘든 시간을 함께 보내며 서로에게 든든한 버팀목이 돼준 두 사람의 우정은 시청자들에게 따뜻한 감동을 안길 예정이다.그런가 하면 쯔양은 아침 식사로 어묵탕 10인분, 세숫대야 크기의 초대형 비빔밥을 먹고도 먹방 촬영에 나서며 참견인들을 깜짝 놀라게 만든다. 먹으면서 바로 소화가 진행된다는 놀라운 소화력을 가진 쯔양은 본격적으로 촬영이 시작되자 믿을 수 없는 속도로 초밥을 먹기 시작하는데. 끝없이 올라가는 초밥 그릇 타워(?)에 '먹교수' 이영자도 경악을 금치 못하며 "쯔양에 비하면 나는 산다라박이다"라는 말을 남겼다는 후문.쯔양만의 특별한 회사 복지도 보는 이들의 시선을 사로잡을 전망이다. 매니저는 "13년 동안 배가 부르다는 말을 들어본 적 없다. 먹방 촬영 후 또 저녁을 먹으러 가는 것이 일상"이라고 밝히며 식당으로 향한다. 도착한 곳은 고가의 해산물을 파는 식당으로 참견인들은 초호화 회식을 예견했다고. 곧이어 쉽게 맛볼 수 없는 음식으로 가득한 상차림에 모두 두 눈이 휘둥그레진다. 쯔양은 이번에도 처음 먹는 식사처럼 놀라운 식성을 선보이며 매니저와 피디의 감탄을 자아낸다.쯔양 회사 식구들의 남다른 회식 현장은 오늘(9일) 밤 11시 10분에 방송되는 '전참시'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr