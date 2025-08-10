24기 옥순, '뽀뽀' 얘기했다가 미스터 김에 간파당했다…"어설퍼"

사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 미스터들의 핑크빛 질주가 본격적으로 시작된다.SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')는 14일 방송을 앞두고 저마다의 방식으로 '불꽃 어필'을 시작한 미스터들의 직진 행보를 담은 예고편을 공개했다.이번 예고편에서 '심야의 평상 데이트'에 나선 솔로녀들과 미스터들은 낭만적인 달빛 아래서 대화를 나눈다. 23기 순자는 미스터 김과 마주 앉아 "편하신가요, 지금?"이라고 묻는다. 미스터 김은 "약간의 불편함이 있다면 눈부신 미모?"라고 책을 6권이나 출간한 '작가'다운 '센스 만점' 입담을 발산한다. 여심을 홀리는 미스터 김의 '토크 스킬'에 MC 데프콘은 "좋은데요?"라며 흐뭇해하면서, "10년 만이라 그러는데~"라고 '10년의 로맨스 단절'이 전혀 느껴지지 않는 미스터 김의 언변을 폭풍 칭찬한다.24기 옥순은 미스터 권, 미스터 나와의 '2:1 데이트' 중 "뽀뽀 안 했어?"라고 '스킨십' 관련 대화를 꺼낸다. 미스터 권은 "뽀뽀는 당연히 하는 거니까~"라며 여유 있게 말한다. 24기 옥순은 "되게 열정적이시다"라면서 의미심장하게 웃는다. 그러자 미스터 권은 "내가 볼 땐 너무 숨기는 게 많아~"라고 24기 옥순의 태도를 지적한다. 미스터 나는 "숨기는 게 많은 게 아니라 어설픈 거지~"라고 정곡을 찔러 24기 옥순을 당황케 한다.미스터 한은 23기 옥순에게 "라면 먹을래요?"라고 스윗하게 말한다. 두 사람은 라면 냄비를 사이에 두고 화기애애한 기류를 풍겨 설렘지수를 높인다.첫째 날 밤부터 핑크빛 레이스를 달리는 '솔로민박'의 로맨스는 14일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr