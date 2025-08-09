사진=텐아시아DB

조세호, 이준의 합류 1주년을 기념해 '1박 2일' 멤버들이 특별한 여행을 떠난다. 이준은 첫 촬영 직후 하차를 결심했던 사연을 밝힌다.오는 10일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 조세호, 이준의 '1박 2일' 합류 1주년 특집 여행 '잡네투어' 첫 번째 이야기가 공개된다.이날 제작진은 어느덧 '1박 2일'에서 첫돌을 맞은 조세호와 이준의 버킷 리스트를 이뤄주기 위한 다양한 미션을 준비한다. 그러나 조세호의 첫 번째 버킷 리스트가 베일을 벗자마자 다른 멤버들은 "조세호 이거 뭐야", "왜 이런 짓을 벌이는 거야", "지금 다들 원성이 자자해"라며 불만을 거침없이 쏟아낸다.첫 촬영 당시 계곡에서 점심식사 복불복을 진행하며 레전드 명장면을 만들어냈던 이준은 1년 만에 다시 멤버들과 함께 '계곡 인물 퀴즈'에 도전한다. 이준은 제작진에게 첫 녹화 당시의 추억을 털어놓으며 프로그램의 정체성까지 함께 고민했다는 후문이다.조세호와 이준은 "벌써 1년을 같이 했다는 것이 신기하다. 시간이 진짜 빠르다"며 합류 1주년에 대한 남다른 감회를 밝힌다. 이에 딘딘은 "준이형은 첫 촬영 끝나고 그만두려고 했잖아"라며 이준이 첫 녹화 직후 하차 결심을 했었다고 폭로한다.이준이 털어놓는 당시의 진실은 무엇일지 오는 10일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr