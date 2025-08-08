[사진제공=제이와이드컴퍼니]

배우 추영우의 데뷔 첫 단독 팬미팅이 전석 매진을 기록했다.추영우는 내달 6일 서울 강서구 KBS아레나에서 '2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo?''(이하 'Who (is) Choo?')의 포문을 여는 가운데, 지난 7일 티켓 오픈 당일 전석이 매진됐다.'Who (is) Choo?'는 추영우가 데뷔 후 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어다. 추영우는 팬들의 성원에 보답하기 위해 다채로운 코너를 준비, 방송에서는 보지 못한 색다른 매력을 보여줄 것으로 기대된다.추영우는 올해 JTBC '옥씨부인전', 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터', '광장', tvN '견우와 선녀'까지 잇단 네 작품을 모두 흥행시킨 바 있다. 연기력은 물론, 대중성과 화제성까지 갖춘 라이징 스타로 자리매김했다.한편, 추영우는 내달 6일 서울 KBS아레나에서 아시아 팬미팅 투어 'Who (is) Choo?'의 포문을 연다. 추영우는 서울을 시작으로 방콕, 타이베이, 오사카, 도쿄 등 아시아 주요 도시에서 팬들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr