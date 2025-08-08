/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = KBS 2TV ‘가는정 오는정 이민정’

배우 이민정과 붐이 안재현의 연애를 응원한다. 앞서 안재현과 이혼한 배우 구혜선운 "다만 전 배우자와의 이혼 과정이 매우 좋지 않았음에도 불구하고, 이것을 같은 업계에서 종사하는 당사자인 본인을 유추할 수 있는 지속적이고 간접적인 언급과 발언은 (진담과 농담 사이를 오가는 아슬아슬한 발언을 일삼는 행위는) 비겁한 일"이라며 간접적으로 언급했다.KBS 2TV ‘가는정 오는정 이민정’(이하 ‘가오정’)에서는 정남매(이민정, 붐, 안재현, 김정현, 김재원)의 끈끈한 우정과 팀워크가 공개된다. 지난 방송에서 정남매는 ‘가오정’ 셋째 안재현의 생일을 축하해 주기 위해 깜짝 서프라이즈를 해 화제를 모았다. 당시 안재현은 복권 1등 당첨보다 영원한 ‘가오정’ 셋째가 되고 싶다고 해 뭉클함을 안겼다.이날 정남매와 게스트 영탁은 늦은 밤 숙소 거실에 옹기종기 모여 앉아 이야기꽃을 피운다. 이때 붐이 안재현을 콕 집으며 “얼마나 외롭겠어”라고 말문을 연다. 이민정 역시 “솔로일 때 솔로라서 할 수 있는 일이 많다”라며 안재현이 겁내지 않고 새로운 사람을 만나보기를 바라는 마음을 전한다. 앞서 이민정은 안재현에게 남자 향수, 여자 향수를 선물하며 새로운 사랑을 시작하기를 응원하기도 했다.이에 안재현은 “(이민정) 누나가 여자친구 생기면 꼭 누나한테 보여달라고 했다”라고 말한다. 과연 이민정이 안재현에게 이런 말을 한 이유는 무엇일까. 동생 안재현의 연애를 응원하는 누나 이민정, 형 붐의 진심은 무엇일까.그런가 하면 이민정은 남편 이병헌과의 연애시절 이야기도 꺼낸다. 이민정은 “나 드라마 할 때였다. 내가 지방에서 촬영을 하고 있으면 오빠(이병헌)가 나 30분 만나러 3시간을 달려오기도 했다”라고 말해 궁금증을 자아낸다. 이병헌과 이민정의 연애 시절 이야기는 ‘가오정’ 본 방송에서 확인할 수 있다.한편 이날 방송에서는 정남매와 게스트 영탁, 51년 경력의 중식대가 여경래 셰프가 ‘가오정’ 역대급 마을 축제를 준비한다.8월 8일 금요일 밤 10시 방송되는 KBS 2TV ‘가는정 오는정 이민정’에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr