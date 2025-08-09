/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

안보현이 냉장고를 공개한다.JTBC '냉장고를 부탁해'(연출 이창우, 이린하)에는 사랑꾼부터 악역까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 자랑하는 안보현이 출연할 예정이다.이날 방송에서는 안보현의 놀라운 과거 이력이 공개된다. 그는 "부산광역시 대표 복싱 선수였다", "전국대회 금메달도 땄었다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이에 현장에서는 '냉부'배 펀치킹 선발대회가 긴급 개최되고, 안보현은 왼손잡이임에도 오른손 한 방으로 압도적인 파워를 뽐낸다. 뒤이어 '반짝이 형제' 윤남노, 권성준을 비롯해 운동 마스터 최현석과 실전 근육의 소유자 손종원까지 대결에 나서며 분위기는 한층 뜨거워진다.이어 공개된 안보현의 냉장고에서는 23년 자취 인생이 빚어낸 살림 내공이 유감없이 발휘된다. 독특한 방식으로 보관된 식재료를 본 셰프들은 "저렇게 보관해야 오래간다", "아이디어가 정말 좋다"며 연신 감탄을 쏟아낸다. 이어 안보현은 냉장고 속 한 식재료를 가리키며 "사실 저희 집안에는 독특한 내력이 있다"고 운을 뗀 뒤, 식사 중에 나타나는 특이한 유전적 증상을 고백해 스튜디오를 술렁이게 만든다.꾸준한 자기 관리로 정평 난 안보현은 이날 건강 비결도 아낌없이 공개해 이목을 집중시킨다. 냉장고 곳곳에서 체중 관리용 음식을 발견한 김성주가 "요즘도 식단 조절 중이냐"고 묻자, 안보현이 "한 끼에 닭가슴살을 8덩이씩 먹는다", "사실 닭을 싫어해서 힘들다. 치킨은 한 번도 시켜 먹은 적이 없다"고 말해 출연진 모두 입을 다물지 못한다.이어 그는 "복싱 선수 시절 터득한 나만의 몸 상태 점검법이 있다"며 특별한 방법을 공개하고, 이를 들은 윤남노가 "그게 살쪄서 그런 거예요?"라고 되물어 스튜디오는 웃음바다가 된다.또한 연예계 소문난 캠핑 마니아 안보현이 캠핑에 대한 남다른 애정을 드러낸다. 겨울이면 양평에 장박지를 빌려 캠핑 장비를 직접 옮겨놓는다는 그는 "손님을 초대해 모든 걸 대접하는 스타일"이라며 훈훈한 캠핑 철학을 전한다. 또 "배우 임시완, 정해인과 캠핑을 즐긴다"며 뜻밖의 인맥을 공개하는가 하면, 이날 함께한 셰프 중 '캠핑 메이트'로 점찍은 인물까지 밝혀 기대를 모은다.오는 10일(일) 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr