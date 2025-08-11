김학래♥임미숙, 증권가 며느리 보나…미모에 요리 솜씨까지('사랑꾼')

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서 김학래·임미숙의 아들 김동영이 '증권가 맞선녀' 김예은과 신혼부부 같은 모습을 연출한다.11일 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 김학래·임미숙의 아들 김동영이 '썸녀' 김예은과 '예비 시부모(?)'에게 요리를 대접하기 위해 마트로 향한다. 신혼부부 포스를 풍기는 김동영·김예은의 달달 풋풋한 장보기에 최성국은 "(카트에 물품을) 너무 자연스럽게 받아서 놓잖아"라며 훈훈한 미소로 지켜봤다.재료 손질 전 설거지를 자청한 김동영은 "소매 좀 걷어줄래?"라며 김예은에게 '소매 플러팅'으로 설렘을 유발했다. 어설픈 칼질로 MC들의 비명을 자아낸 김예은과 대조적으로, 능숙하게 감자를 깎던 김동영은 "내가 부모님 주방 보조로 설거지만 20년을 했다. 나름 자취 10년 차"라며 매력을 어필했다. 거기다 덜 잘린 파프리카를 찢고 있는 김예은의 칼질에도 김동영은 "잘하는데? 원래 칭찬해 줘야 고래도 춤을 춘대"라고 폭풍 칭찬을 건넸다. 이 모습을 본 황보라는 "잘한대...콩깍지가 진짜 있다"라고 혀를 내둘러 웃음을 자아냈다. 과연 김학래·임미숙의 '예비 며느리(?)'가 만들어 줄 요리는 무엇일지 본 방송에 공개된다.'김학래·임미숙'의 사랑꾼 면모를 꼭 닮은 김동영의 풋풋한 썸 현장이 담길 '조선의 사랑꾼'은 11일 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr