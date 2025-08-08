이다은, 재혼 3년차에 겹경사 맞아…뷰티 쇼호스트로 방송 진행

‘돌싱글즈’ 이다은이 쇼호스트로도 활동하고 있다.8일 이다은은 자신의 계정을 통해 라이브 방송을 앞둔 모습을 공개했다. 사진 속 이다은은 한 뷰티 브랜드의 쇼호스트로 나선 모습. 오전 8시 30분 방송으로 알려져있다.한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 지난해 8월 아들을 출산했다. 이다은, 윤남기 부부는 유튜브 채널 '남다리맥'을 운영하며 유튜버로도 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr