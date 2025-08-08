정일우, 알고보니 엘리트 집안이었다…"父 교수 ·母 문화재 위원, 정해인과 같은 집안" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

배우 정일우가 엘리트 집안임을 인증, 정해인과 같은 정약용 후손임을 밝혔다.지난 7일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 새 주말드라마 '화려한 날들'에 출연하는 이태란, 정일우가 게스트로 출연했다.이날 송은이는 정일우 가족에 대해 어머니는 고대직물연구소 소장, 아버지는 교수, 누나는 패션 디자이너라고 소개했다. 이에 정일우는 "어머니가 문화재 위원이다. 중국에서 박사 학위를 따셨다. 우리나라에서도 고대직물 연구하신다. 무형 문화재, 인간문화재를 선정하는 우리나라 일곱 분의 문화재 위원이 계시는데 그중 한 분"이라고 설명했다.이어 "'야경꾼 일지'할 때 제가 입는 의상 문양을 직접 해주셔서 제가 한복을 입고 나왔다. '거침없이 하이킥' 오디션 볼 때는 가죽 재킷을 사주셨다. 그래서 오디션에 합격할 수 있었던 것 같다. 오디션 볼 때마다 의상을 해주신 것 같다"고 밝혔다.아버지에 대해서는 "어머니, 아버지가 대학교 CC인데 아버지가 총학생회장이셨고, 어머니가 여자 총학생회장이셨다"고 말했다. 이어 “아버지는 항상 제가 실수를 해도 세 번의 기회를 주셨다. 세 번이 지나면 방에 가서 네가 입을 수 있는 바지는 다 입고 나오라고 하셨다. 죽도로 맞을 때는 괜찮다. 목검으로 맞을 때는 한 방이다. 맞고 기절할 뻔했다. 어머니는 엄청 엄하셨다. 친구들이 어머니를 엄청 무서워하신다”고 덧붙였다.정일우는 정약용의 후손이라고 밝혀 놀라움을 안기기도 했다. 그는 "정해인 씨도 저희 집안이다. 정해인 씨가 저보다 위"라며 "제 중고등학교 1살 후배다. 저도 몰랐는데, 해인 씨가 데뷔하고 나서 알았다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr