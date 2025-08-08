사진=MBN '전현무계획2'

'전현무계획2' 임수향이 이장우를 짝사랑했던 과거를 회상했다.8일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획2'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)이 배우 임수향과 함께 경상남도 진주 맛집을 탐방했다.이날 '먹친구'로 임수향이 등장했다. 앞서 한선화를 예상한 곽튜브는 당황한 기색을 드러냈고, 전현무는 옆에서 놀렸다.임수향이 "저 나와서 실망한 거 아니냐"고 묻자, 곽튜브는 "부산 사람이라고 해서.. 전혀 생각하지 못했다. 너무 잘 안다. '강남 미인' 나오셨잖냐"라며 미안함을 드러냈다.임수향이 준비한 진주 유명 떙초김밥을 맛본 후 전현무는 "랑 어떻게 알게 된 거지?"라고 물었다. 임수향은 "제가 오빠 소개팅 시켜줬다"고 밝혔다. 전현무는 뮤지컬 배우?"라고 물었지만, 임수향은 스튜어디스 언니를 소개해 줬다고 설명해 폭소를 유발했다.티아라의 '러비더비' 뮤직비디오로 데뷔한 임수향은 "TV 데뷔는 스무 살 때 '4교시 추리영역' 단역으로 출연했다. 길거리 캐스팅은 아니고 우연히 촬영장에서 발탁됐다"고 전했다.이후 '파라다이스 목장'에서 이연희 동생으로 등장한 임수향은 "'신기생뎐' 오디션을 2000:1 경쟁률 뚫고 합격했다. 그때부터 주인공을 맡기 시작했다"고 이야기했다.임수향은 배우 이장우의 결혼 소식을 언급하며 두 사람의 인연도 공개했다. "장우 오빠 결혼한다면서요?"라고 운을 뗀 임수향은 "드라마 '아이두 아이두'에서 같이 했다. 그때는 레전드 짤이 나올 정도로 진짜 잘생겼었다. 제가 짝사랑하는 역할이었다"고 설명했다.전현무는 "지금 하면 몰입이 안 됐을 거"라고 말했고, 곽튜브는 "지금은 음식을 짝사랑 중"이라고 강조해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr