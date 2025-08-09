이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '도장TV' 캡처

도경완이 아내 장윤정과 함께 운영하고 있는 채널에 대해 자녀들과 솔직한 이야기를 나눴다.8일 도경완 장윤정 부부의 채널 '도장TV'에는 "인생 8년 차에 비혼 선언한 딸️과 아빠보다 방송 잘하는 아들 l 오늘 뭐 먹지? 싶을 때 보면 좋은 영상"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 도경완은 "엄마가 단독으로 출연도 해보고, 아빠도 단독으로 해봤지만 잘 안되더라"고 말했고, 이를 듣던 연우는 "안지. 무명 유튜버가 '유퀴즈'에 나가는 게 나을 것 같냐, 아니면 장윤정이 유퀴즈에 나가는 게 나을 것 같냐"고 재치 있게 답변해 웃음을 자아냈다.이에 도경완은 "너까지 그렇게 상처되는 말을 하냐"며 살짝 서운한 마음을 표현했다. 또한 연우는 "아빠가 나오면 몇 만은 나오지 않나. 엄마가 나오면 10만은 넘는다"고 얘기했다.이어 도경완이 "하영이는 엄마 영상이 왜 조회 수가 높다고 생각하냐"고 묻자 하영은 "엄마가 무서우니까 쫄아서 사람들이 많이 눌러주는 거다"고 말해 모두를 웃음 짓게 했다.또 하영은 "오빠랑 나랑 나오면 귀여우니까 조회수가 더 잘 나올 거다"고 당차게 덧붙여 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr