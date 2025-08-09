도경완이 아내 장윤정과 함께 운영하고 있는 채널에 대해 자녀들과 솔직한 이야기를 나눴다.
8일 도경완 장윤정 부부의 채널 '도장TV'에는 "인생 8년 차에 비혼 선언한 딸️과 아빠보다 방송 잘하는 아들 l 오늘 뭐 먹지? 싶을 때 보면 좋은 영상"라는 제목의 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 도경완은 "엄마가 단독으로 출연도 해보고, 아빠도 단독으로 해봤지만 잘 안되더라"고 말했고, 이를 듣던 연우는 "안지. 무명 유튜버가 '유퀴즈'에 나가는 게 나을 것 같냐, 아니면 장윤정이 유퀴즈에 나가는 게 나을 것 같냐"고 재치 있게 답변해 웃음을 자아냈다. 이에 도경완은 "너까지 그렇게 상처되는 말을 하냐"며 살짝 서운한 마음을 표현했다. 또한 연우는 "아빠가 나오면 몇 만은 나오지 않나. 엄마가 나오면 10만은 넘는다"고 얘기했다.
이어 도경완이 "하영이는 엄마 영상이 왜 조회 수가 높다고 생각하냐"고 묻자 하영은 "엄마가 무서우니까 쫄아서 사람들이 많이 눌러주는 거다"고 말해 모두를 웃음 짓게 했다.
또 하영은 "오빠랑 나랑 나오면 귀여우니까 조회수가 더 잘 나올 거다"고 당차게 덧붙여 훈훈함을 안겼다.
