안보현 / 사진제공=CJ ENM

안보현이 '악마가 이사왔다'에서 자신이 연기한 길구 캐릭터와 닮은 점이 있다고 이야기했다.7일 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '악마가 이사왔다'의 주인공 안보현을 만났다.'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아 분)를 감시하는 기상천외한 아르바이트를 하게 된 청년 백수 길구(안보현 분)의 이야기를 담은 작품. 안보현은 선지의 비밀을 알게 된 백수 길구를 연기했다.안보현은 "10년 전 쯤 '희야'로 영화 주연을 하긴 했는데, 이번엔 느낌이 달랐다. 처음에는 부담감도 있었고, 잘해내야 한다는 압박감도 있었는데, 현장에 가는 순간 다 없어졌다. 감독님에게 많이 의지하면서 해결했다. 길구 캐릭터에 대해 내가 고민하는 지점, 방향성부터 표정, 목소리 톤 등 하나하나 세밀하게 봐주셔서 도움이 됐다"고 말했다.허술해 보이지만 선한 길구 캐릭터는 백지 같은 순수한 매력이 있다. 안보현은 감독이 "보현 씨 안엔 길구가 있다"고 했다고. 안보현은 "여태까지 했던 캐릭터와 달리 강인함, 남성미가 빠진 느낌이어서 이 캐릭터 자체가 제겐 도전이었다. 많은 분들이 생각해온 기존 제 이미지에도 변화를 줄 수 있지 않을까 싶다"라고 전했다. 또한 "저도 내면에 길구와 같은 모습이 있지 않을까 했다. 그런 모습을 투영했다"고 말했다.길구와 비슷한 부분은 무엇이냐는 물음에 안보현은 "저도 한때는 눈치를 많이 보고 낯도 많이 가렸다"고 답했다. 이어 "연기 활동을 하며 개선된 거 같은데, 어릴 때 운동도 단체 운동이 아닌 개인 운동을 했다 보니 혼자만의 시간을 가진 편이다. 지금도 그렇지만 고민을 많이 하는 성격이다. 그런 부분들이 길구와 오버랩된다. 누구한테 고충을 이야기하지 않고 혼자 삭이는 느낌이 있다. 저 또한 혼자만의 시간을 많이 가져서 그런 모습이 있는데, 그런 걸 반영했다"고 전했다.캐릭터 변화에 대한 갈망이 있었냐는 질문에는 "색다른 모습을 보여주겠다고 한 건 아니었다. 없다고 봐도 된다"고 답했다 .이어 "제가 키가 크고 운동했다는 경력이 있어서 많은 분들에게 강인한 이미지로 생각되는 것 같다. 또 남성적인 캐릭터를 하다 보니 그런 이미지가 구축된 것 같기도 하다. 그걸 깨고 싶었던 건 아니다. 여러 장르, 여러 직책이 있듯이 여러 캐릭터에 도전하겠다는 마음으로 임했다. 잘 해낼 수 있을까 반신반의하며 도전했다"고 덧붙였다.'악마가 이사왔다'는 오는 13일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr