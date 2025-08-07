/사진 = 그레이트엠

그룹 82메이저(남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)가 특별한 화보를 공개했다.지난 6일 미국 패션 매거진 NYLON(나일론)은 공식 홈페이지를 통해 'From Rest To Rise: 82MAJOR's Wake-Up Call'이라는 제목의 82메이저 화보와 심층 인터뷰를 공개했다.화보 속 82메이저는 순백의 로브를 입고 침대와 소파에 기대 나른한 모습을 연출하는가 하면, 격렬한 베개 싸움을 벌이며 특유의 자유분방하고 장난기 넘치는 에너지를 발산했다.이에 NYLON은 "82메이저는 어떤 환경이나 의상에서도 자신들의 솔직한 모습을 보여주는 능력이 있다"라며 "더 큰 세상으로 나아갈 준비가 되어 있는 그룹"이라고 조명했다.인터뷰에서 멤버들은 촬영에 대한 생생한 소감을 전했다. 황성빈은 "편안하고 자유로운 저희의 스타일이 로브와 잘 어울렸다"고 말했으며, 조성일은 "베개 싸움 장면에서 멤버들의 케미스트리를 솔직하게 보여줄 수 있어 좋았다"고 밝혔다.특히 이번 화보는 82메이저가 최근 연이어 진행한 미국 매체와의 작업이라는 점에서 의미가 깊다. 이들은 NYLON을 포함해 Bustle, Elite Daily, MIC 등 미국 유수의 매거진과 화보를 촬영했다. 이후 다양한 해외 매체 화보 러브콜이 이어지며 국내외 패션계에서 주목받고 있다.앞서 82메이저는 지난 6월 네 번째 단독 콘서트를 시작으로 7월까지 이어진 북미 25개 도시 투어와 'KCON LA 2025' 무대를 성공적으로 마치며 현지 팬들과 뜨겁게 호흡했다. 바쁜 일정 속에서도 패션에 대한 열정을 드러내기도 했다. 김도균은 "더 멋진 모습을 보여드려 좋은 기회를 계속 만들어가고 싶다"는 각오를 다졌다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr