가수 전소미/사진제공=더블랙레이블

가수 전소미가 'EXTRA'(엑스트라) 선공개 당시 MBC '신비한TV 서프라이즈'의 '엑스트라'로 등장했던 비화를 공개했다.전소미는 7일 용산구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'(카오틱 앤 컨퓨즈드)에 관해 다양한 이야기를 나눴다.전소미는 이날 그는 "저의 야심작이었다. 엑스트라를 할 수 있는 곳을 다 찾아봤다. 알바 공고도 보고 '지나가는 행인1'처럼 몇시간에 페이도 10만원 받아갈 생각으로 말이다"라고 했다. "생각보다 찾기 쉽지가 않더라"라던 그는 "다양한 아이디어가 나왔는데 '서프라이즈'가 됐다"고 설명했다.그는 망가짐도 두려워 하지 않는 도전에 대해 "안 예쁘다고 안 할 수 있을 텐데 못할 건 또 없더라. 노래가 잘 될 수 있으면 재밌게 보여드릴 수 있으면 그거야 말로 나의 길이지 않을까. 생각이 오히려 정리됐고 아끼는 것도 없어지고 저를 내려놓으니 신선하게 다가간 것 같다"고 털어놨다.전소미의 'Chaotic & Confused'에는 타이틀 곡 'CLOSER'(클로저)를 비롯해 선공개 곡인 'EXTRA', 'Excapade'(에스커페이드), 'DELU'(델루), 앨범과 동명인 'Chaotic & Confused'까지 총 5곡이 실려 있다. 타이틀 곡 'CLOSER'는 스터터 하우스(Stutter House)라는 새로운 장르를 도전한 곡으로 관능적인 분위기를 가진 곡이다.한편, 전소미의 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr