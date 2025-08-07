푸시업 2000개 하라니…'멸치' 딘딘→최다니엘, 불만 터졌다('멸치캠프')

사진제공=디즈니

디즈니+의 새 예능 프로젝트 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'의 그 첫 번째 주자로 '으라차차 멸치캠프'가 8월 22일 공개 소식과 함께 메인 포스터와 예고편, 그리고 으라차차 4인 캐릭터 포스터를 공개했다.오는 22일부터 디즈니+에서 새로운 방식의 예능 콘텐츠 프로젝트 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'가 본격 시작된다. '주간오락장'은 서로 다른 포맷과 콘셉트를 가진 다섯 가지 예능을 요일별 고정 편성하여 선보이는 '주 5일 미드폼 예능 시리즈'다.다양한 예능이 공개 소식을 전한 가운데 첫 번째 주자로 8월 22일 공개 소식을 알린 디즈니+의 '으라차차 멸치캠프'는 ‘멸치탈출’을 꿈꾸는 대한민국 대표(?) ‘멸치’ 4인방 딘딘, 최다니엘, 조나단, 오존의 12시간 무지성, 고반복 극한 체력 전쟁을 담은 피지컬 버라이어티. 공개된 메인 포스터와 4인의 캐릭터 포스터에는 불면 날아갈 것 같은 딘딘, 최다니엘, 조나단, 오존이 기세 넘치는 모습으로 아령을 들고 스쿼트를 하는 모습이 담겨 웃음을 자아낸다. 두 팔은 가냘프게 떨리지만 표정만큼은 체력 전쟁의 한복판으로 뛰어드는 전사처럼 당당해 앞으로 이들이 펼칠 ‘헬(HELL)시한’ 버라이어티를 기대하게 한다.함께 공개된 예고편은 종잡을 수 없는 웃음 폭격으로 보는 이들을 사로잡는다. 제작진이 요청한 상상 불가의 체력 미션에 당황한 듯하지만 굴하지 않고 있는 힘껏 애쓰는 4인방의 모습이 짠함과 동시에 유쾌한 웃음을 자아낸다. 푸시업 2000개라는 미션에 딘딘은 "2000개 이걸 어떻게 하냐"고 불만을 터트린다. 또한 "다다음주엔 (스쿼트) 1만개 하겠다"고 투덜댄다. "이건 멸치가 아니라 환자잖아! 죽어도 못 해!"라며 비명을 쏟아내지만 멸치탈출을 위해 똘똘 뭉치는 모습은 끈끈한 팀워크를 선보임과 동시에 기존에 본 적 없는 피지컬 예능의 존재감을 자랑한다. 과연 멸치 4인방은 어떤 미션을 마주할지, 그 과정에서 시청자들에게 어떤 강력한 웃음을 선사할지 기대를 높인다.디즈니+의 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'는 주 5일, 오전 8시 대한민국의 아침을 유쾌하게 열 다섯 편의 예능 패키지로 떠오르는 대세 지예은과 아찔한 썸 타기 '60분 소개팅: 30분마다 뉴페이스', 한국 대표 약골들의 멸치탈출 프로젝트 '으라차차 멸치캠프', ‘먹생먹사’ 슬로건 아래 묵직한 웃음 한방을 예고하는 고칼로리 버라이어티 '배불리힐스', 거침없는 입담의 소유자 유병재의 '짧아유', 그리고 ‘맛잘알’ 셰프들의 숨겨진 단골집을 소개하는 '셰프의 이모집'으로 구성되어 시청자들의 잠들어 있던 웃음 본능을 깨울 예정이다.'으라차차 멸치캠프'는 '어서와 한국은 처음이지?'와 '좀비버스'로 화제를 모은 문상돈 PD, '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'를 연출한 원승재 PD가 연출을 맡아 피트니스에 다채로운 게임을 입힌 새로운 방식의 피지컬 버라이어티다. '1박 2일'을 포함해 다양한 예능 프로그램을 섭렵한 가수 딘딘부터 연기는 물론 최근엔 탁월한 예능감으로 존재감을 뽐내는 최다니엘, 유튜브부터 TV까지 종횡무진 넘치는 끼를 자랑하는 조나단, 싱어송라이터로 이번 예능을 통해 독보적인 캐릭터를 완성시킬 오존까지 각기 다른 매력의 소유자들이 출연한다.디즈니+의 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'의 '으라차차 멸치캠프'는 8월 22일을 시작으로 매주 금요일 오전 8시에 디즈니+를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr