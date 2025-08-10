'연대 입학' 김대희 딸, 이종혁 子와 핑크빛♥…선남선녀 커플 기류 ('내새끼의연애')

사진제공=tvN STORY, 티캐스트 E채널

연세대 입학한 김대희 딸과 배우 이종혁 아들이 핑크빛 기류를 형성한다.오는 20일 첫 방송되는 tvN STORY, 티캐스트 E채널 예능 ‘내 새끼의 연애’가 ‘내 새끼’ 버전 포스터와 함께 4차 티저 영상을 공개했다. ‘내 새끼의 연애’는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모들의 이야기, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담는 연애 리얼리티 예능이다.공개된 포스터에서는 한 장의 사진 속에 담긴 풋풋하고 설레는 분위기의 자녀 출연자들의 다정한 모습으로 시선을 끈다. 이종원의 아들 이성준, 이종혁의 아들 이탁수, 박호산의 아들 박준호, 안유성의 아들 안선준, 이철민의 딸 이신향, 김대희의 딸 김사윤, 조갑경의 딸 홍석주, 전희철의 딸 전수완이 함께 모여 밝게 웃고 있는 모습은 청춘 멜로 영화 재질로 대리 설렘을 유발한다.‘나를 닮은 내 자식의 사랑 이야기’라는 포스터 문구는 아련하고 몽글거리는 분위기를 자아내며 전에 없던 힐링 연프의 탄생에 대한 기대를 모으고 있다. 포스터에는 최종 출연자 라인업인 조갑경의 딸 홍석주와 MC 김성주, 츄가 공개되어 이목을 집중시킨다. 특히 ‘냉장고를 부탁해’ 시리즈, ‘미스터 트롯’, ‘강철부대’ 시리즈, ‘슈퍼스타K’ 등을 통해 자타공인 대한민국 최고의 MC로 손꼽히는 김성주의 최초 연프 진행으로 호기심을 자극한다. ‘내 여자친구는 상남자’, ‘데블스 플랜: 데스룸’, ‘강철부대W’ 등 연기와 예능을 넘나들며 다양한 활약을 펼치고 있는 츄는 김성주와 함께 공동 MC로 낙점되어 기대를 고조시킨다.함께 공개된 4차 티저에서는 이탁수와 김사윤의 간질거리는 썸 모먼트와 아빠들의 리얼한 리액션이 공개된다. 어린 시절의 사진과 오버랩 되며 나타나는 두 사람의 모습을 “장남으로서 든든한, 믿음이 가는 아들”, “어렸을 때부터 지금까지 한결같아요. 나무 같은 딸”이라고 소개하는 아빠 이종혁과 김대희의 목소리에는 깊은 애정이 묻어나 감동을 유발한다.이어 설렘이 느껴지는 어색한 분위기 속, “데이트할래?”라고 제안하는 이탁수를 바라보며 웃는 김사윤의 모습이 나타나 연애 세포를 자극한다. 스튜디오에 모여 흥미진진하게 자녀들의 데이트 현장을 지켜보는 아빠들의 모습이 눈에 띈다. 손이 닿을락 말락 하는 스킨십 일촉즉발 자녀들의 데이트 VCR을 함께 보며 “저러다 한 번 부딪히겠다 손”이라며 경계하더니, 곧이어 “야야!”, “안된다!”라고 다급하게 외치는 이종혁, 김대희 두 사람의 모습이 담겨 폭소를 유발한다.‘내 새끼의 연애’는 오는 20일 오후 8시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr