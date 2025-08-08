사진 제공: tvN

박성훈이 하차한 이후 대체발탁된 이채민, 여주인공 임윤아와의 포스터가 공개됐다.오는 23일 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 맛 좋은 로맨스 포스터와 무빙 포스터로 과거에 떨어진 프렌치 셰프 연지영(임윤아 분)과 절대 미각 폭군 이헌(이채민 분)의 호흡을 기대케 하고 있다.공개된 포스터 속 연지영과 이헌은 먹음직스러운 비주얼을 자랑하는 음식들 앞에 앉아있다. 요리대회 우승 출신의 프렌치 셰프 연지영이 솜씨를 한껏 발휘한 듯 수라상 위에는 양식과 한식이 어우러진 특별한 음식들이 올라와 있어 보는 이들의 침샘을 자극한다.함께 공개된 무빙 포스터에서는 쓰리스타 셰프에서 수라간을 접수한 대령숙수가 된 연지영과 왕 이헌의 화기애애한 식사 풍경을 엿볼 수 있다. 미래에서 온 대령숙수 연지영의 음식이 입에 맞는 듯 이헌의 얼굴에는 만족스러운 미소가 보인다. 화려한 양식과 정갈한 한식의 환상적 궁합으로 왕의 취향을 저격할 대령숙수 연지영의 특급 레시피에 관심이 쏠린다.맛 좋은 로맨스를 완성해야 하는 임윤아(연지영 역)와 이채민(이헌 역)의 시너지에도 이목이 집중된다. 특히나 본래 캐스팅 되었던 박성훈이 하차하고 이채민이 급하게 발탁되면서 두 사람의 연기 합에 많은 우려가 쏟아진 바 있다.최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디 ‘폭군의 셰프’는 오는 23일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr