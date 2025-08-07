송혜교, 2살 연상 가수와 열애설…"회사 뒤집혔다, 스캔들 후 어색해져" ('라스')

사진=텐아시아DB

손호영(45)이 과거 송혜교(43)과의 열애설을 언급했다.지난 6일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’ 926회는 ‘오빠는 돌아오는 거야’ 특집으로 김장훈, 바비킴, 조성모, 손호영이 게스트로 출연했다.이날 손호영은 “내가 사교적이라 데뷔하고 친구가 많았다. 송혜교랑 친해서 자주 봤다. 송혜교도 사람들 만나는 걸 좋아해서 같이 모임도 만들었다. 그러다 태어나서 첫 스캔들이 송혜교랑 났다. ‘핑크빛 우정’이라고 아직도 기억이 난다”고 2002년 열애설을 회상했다.이어 “당시 분위기는 스캔들이 나면 회사가 뒤집혔다. 같은 자리에 있으면 안 될 정도였다. 그때부터 송혜교랑 서먹서먹해지고 어색해졌다. 그 이후로 거의 못 봤던 것 같다”고 밝혔다.손호영은 god 멤버 윤계상과 동성 스캔들도 났다며 “팬픽을 통해 루머가 확산됐다. 합성 사진도 나왔다”고 털어놨다. 해당 스캔들은 신문 1면에도 실렸다고 해 놀라움을 안겼다.손호영은 윤계상 결혼식에서만 오열한 이유도 밝혔다. 그는 “박준형 형 결혼식 때는 형이 너무 많이 울었다. 김태우는 쇼를 좋아해서 결혼식을 콘서트로 만들었다. 내가 MC도 봤다. 윤계상 결혼식 때는 오롯이 윤계상만 봤다. 아무것도 안 했다”고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr