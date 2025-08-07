'뭘 봐', 82메이저 보지 않고…프리스타일 랩→장꾸美 폭발 반전 매력 [ATA 프렌즈]

82메이저/ 사진=텐아시아 DB

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?"ATA 페스티벌 너무 핫해. 페스티벌 오는 에티 사랑해."거침없이 이어지는 프리스타일 랩에 비트가 깔린다. 멤버들이 직접 비트박스를 하며 분위기를 띄웠다. ATA 페스티벌 무대에 오르기까지 아직 시간이 남았지만, 이미 82메이저는 예열을 마쳤다.오는 9월 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오르는 82메이저(82MAJOR, 에이티투메이저)의 인터뷰 영상이 7일 오후 6시에 공개됐다. 82메이저는 이 영상에서 자신들만의 밝은 에너지로 팬들의 마음을 사로잡았다.멤버들은 영상에서 "82메이저의 무대를 보고 싶다면 ATA로 오라"고 했다. 이어 "우리의 최애 곡은 '뭘봐'다"라고 말하며 즉석에서 노래와 춤을 선보였다. 이들은 짧은 순간에도 강렬한 에너지를 발산하며 ATA 페스티벌 무대에 대한 기대감을 키웠다. 유해진 성대모사 등 개인기로 눈길을 끌기도 했다. 영상 말미에는 각자 아이솔레이션 동작을 하며 퇴장해 장난스러운 면모를 자랑, 반전 매력을 뽐냈다.82메이저는 ATA 페스티벌 행사 둘째 날인 9월 28일(일) 무대에 선다. 이날 82메이저 외에도 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출동한다. 행사 첫째 날인 같은 달 27일(토)에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연한다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr