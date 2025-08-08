텐아시아 DB

[사진 = KBS 2TV '살림남' 캡처]

신화 멤버 이민우가 결혼과 동시에 두 아이의 아빠가 된다.KBS 2TV 예능프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 측은 최근 이민우의 예비 신부 정체를 공개했다. '살림남'은 "이민우가 사랑하는 예비 신부와의 결혼 소식을 알린 지 얼마 되지 않아 또 하나의 기쁜 소식을 함께 전하게 됐다"라며 "예비 신부는 재일교포 3세로, 교제 중 임신 소식이 전해지며 결혼과 새 생명의 기쁨을 동시에 맞이하게 됐다. 겹경사의 순간에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.지난주 '살림남'은 방송 말미에 이민우의 예고 영상을 공개하며 베일에 싸인 예비 신부의 정체를 예고해 관심을 모았다. 특히 이민우는 부모님에게 재일교포 3세인 예비 신부와 함께 현재 부모님과 거주 중인 집에서 계속 살겠다고 밝혔다, 예비 신부와 영상 통화하는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.'살림남' 측은 "예비 신부가 현재 임신 중이기도 하지만, 6세 딸을 키우고 있는 싱글맘"이라며 "이민우가 예비 신부는 물론 그의 딸까지 한 가족으로 품었다. 앞으로 책임감 있는 남편이자 두 아이의 아빠로서 어떤 모습을 보여줄지 지켜봐 달라"고 당부했다.'살림남'에서 단독 및 최초로 공개되는 이민우의 러브스토리는 오는 9일 오후 9시 20분 방송에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr