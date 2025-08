사진=텐아시아DB

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 3일간 펼쳐진 축제의 피날레를 화려하게 장식했다. 올해 말 또는 내년 초 활동 관련 계약 만료가 예정된 가운데, 이번이 제로베이스원의 마지막 KCON 무대가 될 것으로 알려지며 행사는 더욱 특별한 의미로 다가왔다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 1~3일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나와 LA 컨벤션 센터에서 열린 'KCON LA 2025'에 출격했다. 특히 지난 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'로 '빌보드 200'에 28위로 진입한 이후 첫 미국 방문으로, 이들이 등장하는 곳마다 현지 팬들이 인산인해를 이루며 K-팝 차세대 글로벌 주역으로서의 가능성을 다시 한번 입증했다.제로베이스원은 축제가 진행되는 3일 동안 단체, 유닛, 개인 등 각기 다른 매력의 특별 무대로 글로벌 K-팝 팬들의 폭발적인 반응을 이끌었다. Mnet '엠카운트다운'의 MC인 성한빈이 3일간 'KCON LA 2025'의 진행을 책임졌으며 1일 차에는 석매튜, 2일 차에는 리키, 3일 차에는 장하오가 함께 MC로 나서 완벽한 호흡을 자랑했다.첫째 날 제로베이스원은 '블루(BLUE)', '필 더 팝(Feel the POP)', '닥터! 닥터!(Doctor! Doctor!)', '굿 소 배드(GOOD SO BAD)'로 이어지는 대표곡 퍼레이드로 '다이내믹 청량'의 매력을 마음껏 뽐냈다. 9인 9색 찬란한 비주얼과 어우러진 에너제틱 군무로 공연장을 단숨에 블루 파라다이스로 물들게 했다. 이중 '닥터! 닥터!'에서는 돌출 무대로 전진해 관객들과 더욱 가까이서 호흡했다. 특히 성한빈과 이영지는 빌리 아일리시(Billie Eilish)의 '유 슈드 씨 미 인 어 크라운(you should see me in a crown)'에 맞춰 텃팅을 중심으로 한 듀엣 퍼포먼스를 선보여 색다른 매력을 자아냈다.이어 둘째 날 제로베이스원은 스페셜 스테이지에서 컬래버레이션 무대를 꾸몄다. 장하오는 아이들 우기와 트러블 메이커의 '내일은 없어'를 통해 치명적인 매력을, 김태래는 로이킴과 콜드플레이(Coldplay)의 '에버글로우(Everglow)'를 통해 감성적인 매력을 전했다. 특히, 석매튜와 박건욱은 티빙 오리지널 '스터디그룹' OST인 '백 패커(BACK PACKER)'를 영어 버전으로 소화해 관객들을 열광케 했다.축제의 피날레를 장식한 셋째 날, 제로베이스원은 박진감 넘치는 퍼포먼스의 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 선공개곡 '슬램덩크(SLAM DUNK)'를 비롯해 강렬하면서도 파워풀한 군무의 진수를 엿볼 수 있는 '데빌 게임(Devil Game)', '킬 더 로미오(KILL THE ROMEO)'로 공연장 열기를 최고조로 달궜다.제로베이스원은 분위기를 이어 오는 9월 1일 발매 예정인 정규 1집 '네버 세이 네버'의 스포일러 필름을 깜짝 공개했다. 영상에는 마치 화보 촬영 같은 무드 속 제로베이스원이 인터뷰하는 모습이 담겼다. 멤버들은 "진짜 강아지가 운전하는 거 봤다니까요", "우주의 섭리죠", "안되는 건 진짜 안되는 거예요" 등 불가능할 것들을 하나씩 이야기하며 컴백 궁금증을 고조시켰다.'네버 세이 네버'는 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 제로베이스원의 가장 눈부신 순간을 예고하는 앨범이다. '5연속 밀리언셀러'를 달성하며 컴백마다 K-팝 새 역사를 작성하고 있는 제로베이스원은 데뷔 첫 정규 앨범을 통해 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 메시지를 전하며 '글로벌 톱티어'로서의 존재감을 한층 더 공고히 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr