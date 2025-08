사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 이경규가 '약물 운전 논란'을 간접 언급했다.3일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 '예능 대부' 이경규가 출연했다.이날 이경규는 자신을 '부산이 낳은 최고 스타'라고 극찬하자 "정말 부담스럽다"고 말했다. 신동엽은 데뷔 45년 차 이경규에 대해 "아직까지 해드시고 계신다는 건, 정말 오래 해드시고 계신 거"라고 너스레를 떨었다.신동엽은 "유행에 뒤처지지 않기 위해서 계속 다양한 프로그램을 보는데 '미우새'는 잘 안 본다고 하더라"며 이유를 물었다.이경규는 "저는 기본적으로 망하는 프로그램을 본다. 그러면 자신감이 생긴다. 장수 비결이다. '이렇게 만드느까 망하지' 생각한다. 반면 '미우새' 같은 잘 되는 프로그램을 보면 '왜 난 이렇게 오래가는 프로그램을 못 하나' 싶어서 슬쩍슬쩍 본다"고 이야기했다.서장훈은 "예능 대부 이경규가 인정하는 최애 MC가 누구냐"면서 '예능 대부 픽 MC 올림픽'을 진행했다.첫 후보는 유재석 VS 강호동. 고민 끝에 유재석을 선택한 이경규는 "호동아 미안하다. 구렁텅이에 빠졌다. 왜 이걸 하고 있는 거지"라며 사과했다.이어 김구라 VS 전현무 중 김구라, 신동엽 VS 서장훈 중 신동엽을 꼽은 이경규는 자신과 탁재훈이 이름을 나란히 하자 "내가 SBS에서 '힐링캠프' '붕어빵'을 했다. 탁재훈은 여기에 올리면 안 된다. 나죠! 나!"라며 분노해 웃음을 자아냈다.신동엽 VS 이경규 대결에서 신동엽은 "탁재훈보다 고민해 줘서 고맙다"며 미소를 지었다. 결국 신동엽을 결승에 진출시킨 그는 "요근래 사건도 있고 그래가지고 착해졌다. 많이 겸손해졌다"고 말해 폭소케 했다. 그러면서도 "사건 있어도 탁재훈은 말이 안 되는 거"라고 자신의 위치를 강조했다.마지막 결승에서 이경규는 유재석이 아닌 신동엽을 우승으로 꼽으며 "내가 어디서 누구 앞에서 얘기를 하는지 알아야 한다"고 설명해 웃음을 자아냈다.한편, 이경규는 최근 '약물 운전'으로 논란이 됐다. 지난 7월 2일 이경규는 약물 복용 상태에서 운전해 도로교통법 위반 혐의로 불구속 송치됐으며, 검사 결과 약물 반응에서 양성이 나왔다. 소속사 측은 "이경규가 공황장애 약을 먹고 운전했다"고 밝혔고, 이경규는 해명과 함께 2주 만에 SBS '신규 예능 '한탕 프로젝트-마이 턴'으로 복귀를 알렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr