송은이와 김숙이 ‘비밀보장’ 10주년을 기념하며 올해 ‘비보쇼 with Friends’를 연다. 앞서 송은이는 미디어랩 비보 CEO로 활동하며 상암동에 사옥을 지었다. 건물은 87억원에서 157억원대로 가격이 껑충 뛰며 약 70억원의 시세 차익을 남겼다.송은이와 김숙은 오는 10월 17일, 18일, 19일 3일간 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘비보쇼 with Friends’(‘비보쇼 위드 프렌즈’ 이하 ‘비보쇼’)를 개최한다. 이번 ‘비보쇼’ 티켓 오픈은 8월 5일 오후 8시 예매처 NOL 티켓(구 인터파크티켓)에서 진행될 예정이다.이번에 개최되는 ‘비보쇼’는 송은이, 김숙의 인기 토크쇼 ‘비밀보장’의 10주년을 기념하는 자리로, 지난 10년을 함께한 모든 이들과 축하의 자리를 마련하기 위해 성사됐다. 특히 송은이와 김숙의 아이돌급 퍼포먼스는 물론, 인맥을 동원한 특급 게스트 섭외를 예고했다.송은이와 김숙의 30년 우정과 두터운 방송경력에서 나오는 시원한 입담, 센스가 적극 발휘되는 만큼 이번에도 땡땡이(비밀보장 팬덤명)와 관객들을 만족시킬 ‘비보쇼’가 기대된다. 앞서 송은이와 김숙은 지난해 ‘비보쇼 오리지널 2024’를 초고속으로 매진시켰던 바, 이번에도 치열한 피켓팅이 펼쳐질 것으로 예상된다.송은이와 김숙의 ‘비보쇼’는 그들의 30년 우정의 정수를 보여주는 공연으로, 2016년부터 색다른 기획력과 풍성한 구성으로 관객들을 가까이 만나왔다. 올해 ‘비보쇼 with Friends’에는 어떠한 특급 게스트와 깜짝 콜라보 무대를 보여줄지 주목된다.오는 10월 17일(금) 오후 7시 30분, 18일(토) 오후 6시, 19일(일) 오후 5시 올림픽공원 올림픽홀에서 총 3회에 걸쳐 열린다. 티켓 예매는 8월 5일 오후 8시부터 예매처 NOL 티켓(구 인터파크티켓)에서 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr