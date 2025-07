그룹 뉴비트/사진 = 비트인터렉티브

뉴비트가 신곡 'Cappuccino'를 깜짝 발표한다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오는 8월 5일 오후 12시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Cappuccino'(카푸치노)를 발매한다.'Cappuccino'는 뉴비트 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)의 선공개 곡 'JeLLo(힘숨찐)'의 세계관을 공유하는 곡으로, 젤리 대신 카푸치노를 마신 멤버들이 각성한 뒤 처음 마주한 설렘과 미묘한 감정을 풀어낸다. 이번 싱글은 컴백 활동 곡이 아닌 팬들을 위한 깜짝선물이며, 올 하반기 새 앨범을 발매하고 컴백할 예정이다.뉴비트는 신곡을 'KCON LA 2025' 무대에서 최초 공개할 예정이다. 또한 '2025 케이 월드 드림 어워즈'(2025 K WORLD DREAM AWARDS) 라인업에도 이름을 올렸다. 데뷔 후 첫 시상식에 참석하는 만큼 패기 넘치는 대형 퍼포먼스를 선보일 계획이다.앞서 뉴비트는 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'를 발매했다. 특히 엠넷 데뷔 쇼 'Drop the NEWBEAT'(드롭 더 뉴비트)와 SBS 팬 쇼케이스 '힘숨찐 해부실'을 통해 화려하게 데뷔하며 강렬한 인상을 남겼다.이후 '2025 러브썸 페스티벌', '서울 스프링 페스타 개막기념 서울 원더 쇼', 'KCON JAPAN 2025', 'MyK FESTA' 등 굵직한 무대에 올라 주목받았다. 아울러 헌혈 캠페인, 버스킹, 팬 미팅 등 다양한 활동을 하며 국내외 팬들과 소통하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr