보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 자신들의 팀명을 내건 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'로 돌아왔다.원팩트(종우, 제이창, 성민, 태그, 예담)는 오늘(22일) 정오, 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 미니 4집 'ONE FACT'를 발매하며, 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.이번 신보 'ONE FACT'는 원팩트가 자신의 이름을 걸고 선보이는 앨범인 만큼, 음악성과 퍼포먼스를 통해 팀의 정체성과 진정성을 증명하겠다는 의지가 고스란히 담겨 있다. 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'를 비롯해 멤버별 솔로곡 5곡과 팀곡 2곡까지 총 8트랙으로 구성됐다. 지난 7월 1일 선공개된 프리 릴리즈 EP 'ONE PACK'을 통해 먼저 공개됐던 솔로곡들이 정식 수록되며, 멤버 각자의 개성과 팀의 시너지가 어우러지는 입체적 구성을 완성했다.타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'는 감각적인 드럼과 베이스 라인, 중독성 강한 후렴, 재치 있는 가사가 어우러진 댄스팝 장르의 곡으로, 듣는 순간 귀를 사로잡는 강렬한 임팩트를 자랑한다. 이어, 수록곡 'blind'는 UK 하우스 기반의 트랙으로, K-POP 특유의 감성과 세련된 구조가 조화를 이루며 짝사랑에 빠진 감정을 섬세하게 표현, 몽환적인 신스와 리드미컬한 리듬이 감정선을 따라 자연스럽게 몰입하게 만드는 곡이다. 'lucky'는 힙합 R&B 장르를 바탕으로 한 감성 트랙으로, 서정적인 멜로디 위에 트랩 비트가 감각적으로 얹히며 원팩트의 보컬이 더욱 빛나는 곡이다.수록된 솔로곡에서는 각 멤버의 개성과 감성을 고스란히 담고 있다. 종우의 'PASSOUT(Feat. TAG)', 제이창의 '180928~', 성민의 'Signal', 태그의 '내가 아니더라도', 예담의 'Keyring' 등 멤버 각각의 음악적 색깔을 드러내며, 팀의 폭넓은 스펙트럼을 선보인다. 특히 이번 앨범 또한 멤버 TAG가 메인 프로듀서를 맡고, 전 멤버가 앨범 제작에 주도적으로 참여해 '아티스트형 아이돌'로서의 성장을 입증하고 있다.앨범 발매와 함께 공개되는 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE' 뮤직비디오는 다채로운 색감 변화와 함께 멤버들의 다양한 의상 변화로 시각적인 즐거움을 선사한다. 밝은 흰색 배경에서 검은색 배경, 그리고 강렬한 붉은색 배경까지 다양한 공간을 활용하여, 역동적인 군무와 함께 흑백으로 전환되는 장면들이 곡의 분위기를 고조시킨다. 또한 멤버들의 고뇌하는 모습과 'YES', 'NO', 'MAYBE' 표지판, 주사위와 같은 상징적인 미장센이 몰입감을 높이며, 전반적으로 스타일리시한 모습과 완성도 높은 퍼포먼스가 어우러져 강렬한 인상을 남긴다.원팩트는 최근 유럽 6개 도시 투어와 일본 공연을 성공적으로 마무리했다. 오는 8월 16일 서울 스카이아트홀에서 국내 단독 콘서트 'ONE PACT HALL LIVE [ONE FACT : 合]'를 개최해 국내외 팬들과 만날 예정이다.ONE PACT의 미니 4집 'ONE FACT'는 오늘(22일) 정오부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr