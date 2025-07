사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 무대 의상까지 해외 명품 브랜드이자 자신의 열애설 상대 프레데릭 아르노의 회사인 LVMH그룹의 L사 옷을 착용했다.리사는 18일 자신의 인스타그램에 "LA energy giving 💯😘 First time performing at Sofi Stadium and had so much fun Jumping with Blinks💓"라는 글과 함께 여러 장의 사진들과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 리사는 미국 LA에서 월드투어 공연을 즐기고 있는 모습. 특히 무대 의상들 중 하나로 해외 명품 브랜드 L사의 셋업에 부츠까지 착용했으며, 파격적인 엉덩이 노출도 감행해 눈길을 끌었다.L사는 자신의 열애설 상대 프레데릭 아르노의 회사인 LVMH그룹 계열의 회사다. 프레데릭 아르노는 2017년 시계 브랜드 태그호이어에 입사해 2020년 최고경영자(CEO) 직에 올랐으며 올해는 LVMH 시계 부문 CEO로 승진했다.리사는 이전에도 프레데릭 아르노와 여러 차례 열애설에 휩싸인 바 있다. 리사가 열애를 공식 인정한 적은 없으나, 리사가 평소 주변을 신경 쓰지 않고 프레데릭 아르노와 데이트를 하는 장면들이 목격되며면서 팬들은 사실상 공개 연애로 보고 있다.최근에는 미국에서 열린 코첼라 공연에서 제니의 무대를 관람하던 중 리사의 핸드폰 배경화면에 아르노의 얼굴이 포착되기도 했으며 지난 5일과 6일 양일간 고양종합운동장 주경기장에서 열린 블랙핑크 콘서트에 맞춰서 프레데릭 아르노가 한국을 방문했다고도 알려져 주목을 받은 바 있다.한편 리사가 속해 있는 블랙핑크는 고양종합운동장 주경기장에서 열린 'BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN GOYANG'(블랙핑크 월드투어 데드라인 인 고양)을 시작으로 로스앤젤레스, 시카고, 토론토, 뉴욕, 파리, 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 총 16개 도시·31회차에 달하는 월드투어에 나선다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr