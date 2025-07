사진제공=매직스트로베리사운드

싱어송라이터 안다영이 단독 콘서트를 마쳤다.안다영은 12일 서울 서보미술문화공간 본관에서 단독 콘서트 'WHERE IS MY FRIEND?'를 열고 관객과 만났다. 이번 공연은 지난달 11일 발매한 정규 2집과 같은 제목으로 진행됐다.공연에서는 타이틀곡 'came from the mattress'를 포함해 정규 2집 수록곡 전곡이 라이브로 공개됐다. 기존 발매곡들도 다수 포함됐다. 타 아티스트나 게스트 없이 안다영 단독 무대로 구성됐다.공연은 복합문화공간에서 열린 만큼, 무대 상부와 관객석 위에 LED 패널을 활용해 연출을 구성했다. 공간의 특성을 살린 영상과 조명 연출이 더해졌다.안다영은 2012년 제23회 유재하음악경연대회에서 금상을 수상하며 데뷔했다. 밴드 '끝없는잔향속에서우리는' 활동 당시 EBS 스페이스공감 '올해의 헬로루키' 심사위원 특별상을 수상했다. 솔로로는 정규 1집 'ANTIHERO', EP 'Burning Letter' 등을 발매했다. 올해 발표한 정규 2집 'WHERE IS MY FRIEND?'를 통해 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr