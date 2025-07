엔시티 드림(NCT DREAM) 마크, 런쥔, 제노, 재민, 지성, 해찬, 천러가 14일 오전 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 정규 5집 'Go Back To The Future' 발매 기념 행사에 참석했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr