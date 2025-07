엑스디너리 히어로즈, 타이베이 물들인 록 에너지…"마음의 거리는 0km"

엑스디너리 히어로즈 타이베이 공연/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

엑스디너리 히어로즈 오드/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

엑스디너리 히어로즈 정수/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

엑스디너리 히어로즈 건일/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

엑스디너리 히어로즈 가온/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

엑스디너리 히어로즈 주연/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

엑스디너리 히어로즈 준한/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Vita Chen

JYP엔터테인먼트 밴드 엑스디너리 히어로즈가 새 월드투어 일환 타이베이 단독 콘서트를 성료했다.엑스디너리 히어로즈(엑디즈, Xdinary Heroes, XH)는 지난 11일 타이베이에서 새 월드투어 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour'(<뷰티풀 마인드>) 일환 단독 공연을 전개했다. 해당 콘서트는 전석 매진을 기록하며 뜨거운 현지 인기를 실감케 했다.건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버는 다채로운 사운드가 돋보이는 셋리스트로 관객의 몰입도를 높였다. 록 오페라에서 영감을 받은 올해 3월 발매 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드) 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)부터 'XYMPHONY'(심포니), 'FIGHT ME'(파이트 미), 'Walking to the Moon'(워킹 투 더 문), 'Break the Brake'(브레이크 더 브레이크)까지 현란한 연주 퍼포먼스와 파워풀한 보컬로 풀밴드 에너지를 빛냈다. 현지 관객들은 '꿈을 꾸는 소녀'를 떼창하고 응원 영상 이벤트를 선물하는 등 잊지 못할 추억을 함께 채웠다.멤버들은 공연을 마치며 "다시 찾은 이곳에서 다 같이 행복해지는 공연을 꼭 보여드리고 싶었다. 우리가 떨어져 있어도 마음의 거리는 0km다. 여러분도, 저희도 그렇게 믿고 있으니 멋있고 건강한 모습으로 또 찾아뵙겠다"는 소감을 남겼다.엑스디너리 히어로즈는 지난 4~6일 사흘간 진행한 서머 스페셜 공연을 통해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 첫 입성했다. 기세를 이어 오는 31일(현지시간)에는 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 진행하는 세계적 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에 출격해 현지 관객들에게 눈도장을 찍는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr