사진=혜리 SNS

가수 겸 배우 혜리가 근황을 전했다.혜리는 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "See You In Vietnam"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 혜리가 공항에 앉아 비행기를 기다리고 있는 모습. 특히 요즘 유행처럼 퍼지고 있는 인형을 가방에 착용한 채 정품을 인증하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 가수 이영지가 지난 10일 SNS를 통해 자신이 구매한 라부부(LABUBU) 인형 키링이 가품을 알린 바 있다. 해당 장면은 대만의 한 뉴스에 방송되기도 했다.라부부는 중국 장난감 기업 P사의 대표 캐릭터로, 복슬복슬한 털과 토끼 귀, 9개의 이빨이 특징이다. 누리꾼들은 가품 피해를 방지하기 위해 포장 박스 외관과 제품 라벨 인쇄가 선명한지, 정품 인증·위조 방지 QR코드를 찍으면 팝마트 공식 홈페이지로 연결되는지 등을 확인하라며 정품 구별 팁을 공유하고 있다.한편 혜리는 최근 자신보다 3살 연상의 댄서 우태(34)와 열애설에 휩싸였었다. 다만 혜리 측은 "배우의 사생활 영역"이라며 확인이 어렵다는 입장을 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr