사진 제공=울림엔터테인먼트

가수 권은비가 오는 8월 네 번째 단독 콘서트를 개최한다.소속사 울림엔터테인먼트는 27일 공식 SNS를 통해 '2025 권은비 콘서트 'THE RED'' 개최 소식을 전했다.권은비는 8월 23일과 24일 서울 서대문구 연세대학교 대강당에서 단독 콘서트 'THE RED'를 열고 팬들과 만난다. 콘서트 포스터에는 흑백 톤으로 연출된 권은비가 사과를 먹는 순간이 담겨 있으며, 조각 같은 옆모습과 강렬한 분위기로 이목을 집중시켰다.이번 콘서트는 권은비의 네 번째 단독 공연으로, 앞서 'Secret Doors', 'Next Door', 'QUEEN'까지 연이어 성료한 바 있다. 데뷔 1년 만에 첫 단독 콘서트를 연 데 이어, 매 무대마다 폭발적인 퍼포먼스를 선보이며 솔로 아티스트로 입지를 다졌다.소속사는 "'THE RED'를 통해 권은비는 더 강렬한 퍼포먼스와 뜨거운 에너지로 여름을 물들일 예정"이라고 밝혔다.권은비의 콘서트 'THE RED'는 오는 8월 23일과 24일 양일간 연세대학교 대강당에서 열린다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr