이영지가 코드 쿤스트(이하 코쿤')와 나영석 PD 중 한 사람을 선택하라는 농담 섞인 질문에 고민하다가 최종 코쿤을 택했다.지난 20일(금) 첫 방송 된 Mnet '라이브 와이어' 1회에서는 '올라운드 뮤지션' 정재형과 '천재 프로듀서' 코쿤이 MC로 나서 김창완밴드, 터치드, DPR IAN, 로이킴, 이영지까지 다양한 아티스트들과의 만남과 무대를 통해 오감 만족을 선사하며 역대급 과몰입을 이끌었다. 이날 방송은 시청자들의 높은 지지 속에서 최고 시청률 1.3%(Mnet, tvN 합산, AGB닐슨 수도권 유료가구 기준)를 기록하며 설렘 가득한 여정의 첫발을 내디뎠다.MC로 첫 호흡을 맞춘 정재형과 코쿤이 직접 무대에 올라 정재형의 'feather of the spring'과 코쿤의 'Remember Archive'를 새롭게 매시업한 무대로 포문을 열었다. 이어 2MC는 '라이브 와이어'만의 특별한 룰을 소개했다. 정재형은 "다른 음악쇼와 다르게 아티스트가 보고 싶은 아티스트를 지목, 그 아티스트가 다음 아티스트를 지목하면서 라이브 무대가 끊임없이 연결되는 무한 라이브 쇼"라고 설명했다. 코쿤도 "아티스트뿐 아니라 관객들 역시 연결돼 있다. 음악 유형 테스트를 통해 비슷한 분들끼리 앉았다"며 차별화된 음악쇼의 시작을 알렸다.첫 주자로는 김창완밴드가 등장, '너의 의미'로 감미로운 무대를 선사했다. 앞서 가수 아이유가 리메이크해 세대 화합을 보여줬던 '너의 의미'를 다시 한번 원곡자의 목소리를 통해 듣는 귀한 경험으로 가슴 먹먹한 감동을 선사했다. 코쿤은 "제가 태어나기도 전에 이 노래가 나왔는데, 30년 후 아이유가 리메이크하면서 젊은 세대에 알려졌다. 최근에는 '폭싹 속았수다' OST에도 삽입돼 사랑받았다. 명곡은 역시 계속 리메이크가 되는 것 같다"며 감탄했다.직후, 김창완의 지목으로 밴드 터치드가 등장했다. 김창완은 "타 프로그램에서 방음문을 뚫고 함성이 들렸는데 그때 그 아티스트를 만나고 싶었다"며 이유를 설명했다. 이에 화답하듯, 터치드는 'Highlight'와 '야경'을 부르며 시원한 보이스로 고막을 녹이는 환상 라이브를 쏟아냈다. 무대 내내 김창완은 버선발로 마중을 나간 듯, 찐 리액션을 쏟아내 훈훈함을 자아냈다.터치드의 소름 유발 라이브에 이어 그들의 선택을 받은 아티스트가 등장했다. 코쿤은 "사실 이 친구가 나온다고 해 깜짝 놀랐다. 방송 프로그램에 얼굴을 안 비추는 친구"라며 놀라워했고, 터치드도 "지목하면서도 나와 주실지 걱정됐다"고 고백했다. 그 주인공은 바로 탄탄한 글로벌 팬덤을 구축한 뮤지션 DPR IAN. 그는 자신의 히트곡 'Don't Go Insane'을 부르며 무대에 올라, 강렬한 카리스마와 남다른 무대 장악력으로 시선을 압도했다.DPR IAN은 'Nerves' 무대로 또 다른 설렘을 유발했으며, 그가 보고 싶은 아티스트로는 감성 보컬리스트 로이킴이 등장했다. 그는 히트곡 '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면'을 부르며 따스한 감성과 깊은 울림을 선사했다. 로이킴의 등장에 코쿤은 "너무 의외의 연결"이라며 놀라워했다. DPR IAN은 "다른 장르의 음악이지만 좋아하는 바이브다. 좋아한다"고 지목 이유를 털어놨다.로이킴은 "이분의 서사를 사랑한다. 본인 능력과 재능으로 편견과 이미지를 깨고 있다. 시대를 아우를 수 있는 사람이라, 이번 기회를 통해 알고 싶다"며 지목 아티스트로 이영지를 꼽았다. 코쿤은 "제 몸을 100등분 할 수 있다면 1/100 정도는 이 친구에게 갈아 넣었다"며 남다른 인연을 털어놓기도 했다.이영지는 히트곡 'Small girl' 무대로 등장과 함께 관객들과 가까이 호흡하며 '떼창'을 유도했다. 정재형은 "이렇게 자연스러운 무대 매너도 놀랍고, 이런 사람을 1/100 갈아서 만들었다면 뿌듯할 만한 무대였다"며 극찬했다. 코쿤은 "영지가 처음에 나왔으면 울었을 것 같다. 이 자리에서 '고등래퍼3' 우승했는데 여기서 만나니 조금..."이라고 말을 잇지 못한 채 울컥하며 애정을 드러냈다.로이킴과 이영지는 서로를 알아보는 시간을 가졌고, 로이킴이 "코쿤 대 나영석 PD"라는 짓궂은 질문을 던지자, 이영지는 "오 마이 갓! 두 분 다 아버지 롤"이라며 고민하다 "코쿤 님이다. 어린 시절 저를 알아봐 주시지 않았다면 이 자리에 없었을 거다. 생각만 해도 아련해지는 존재란 점에서 선택했다"고 말했다. 이를 들은 코쿤은 "눈물이 헛되지 않았다"며 유쾌한 티키타카로 웃음을 안겼다. 또 로이킴의 요청으로 이영지와의 깜짝 듀엣 무대가 성사, 두 사람은 'Until I Found You'를 부르며 환상적인 시너지를 뽐냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr