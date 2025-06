그룹 비보이즈(BE BOYS/윤서, 구현, 민준, 학성, 타쿠마, 원천) 윤서가 18일 서울 마포구 쇼킹 K-POP 센터에서 열린 첫 번째 미니앨범 ‘BE:1(비:원)’ 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 ‘I’M SO SORRY, BUT I LOVE YOU’는 감정을 숨기지 못하고 폭발해버리는 소년의 고백을 담은 펑키한 댄스 팝이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr