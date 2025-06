엔하이픈

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 타이틀곡 ‘Bad Desire (With or Without You)’로 음악방송 2관왕을 차지했다.엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 지난 13일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 미니 6집 ‘DESIRE : UNLEASH’의 타이틀곡 ‘Bad Desire (With or Without You)’로 1위의 영광을 안았다. 앞서 이들은 지난 12일 ‘엠카운트다운’에서 컴백 후 첫 1위를 달성한 바 있다.엔하이픈은 “많은 응원 주시는 엔진(ENGENE.팬덤명) 여러분 정말 감사드린다”라며 “벌써 2관왕을 달성해 이번 활동은 오래 기억에 남을 것 같다. 이 상 마음속에 깊이 새기고 남은 활동도 열심히 하겠다”라고 감사함을 드러냈다.엔하이픈은 이날 방송에서 타이틀곡 ‘Bad Desire (With or Without You)’와 수록곡 ‘Helium’ 무대를 펼쳤다. ‘Bad Desire (With or Without You)’ 퍼포먼스에서 멤버들은 수준급 표정 연기와 함께 감각적인 분위기를 자랑했다.음악방송에서 첫 선을 보인 ‘Helium’ 무대에서는 질주감이 느껴지는 비트에 맞춰 파워풀한 보컬을 자랑했다. 특히 후렴구에서 시원하게 터지는 고음 구간에서는 보는 이들에게 짜릿한 전율을 안겼다.한편 엔하이픈의 ‘DESIRE : UNLEASH’ 앨범은 발매 첫 일주일 동안 214만 장 이상 팔려 올해 발매된 K-팝 앨범 중 두 번째로 많은 초동 판매량(발매 직후 일주일 간 음반 판매량)을 기록했다. 또한 이 앨범은 일본 오리콘과 빌보드 재팬 최신 주간 차트에서 각각 3관왕을 차지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr