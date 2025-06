사진=모드하우스

그룹 아르테미스(ARTMS)의 특별한 색깔이 베일을 벗었다.모드하우스는 지난 2일부터 6일까지 아르테미스의 공식 SNS 채널에 새 앨범 'Club Icarus'의 새로운 'Icarus' MV 콘셉트 이미지를 공개, 글로벌 우리(OURII, 팬덤명)의 환호를 불렀다.앞서 특별한 콘셉트 포토로 기대감을 키워왔던 아르테미스. 새로운 'Icarus' MV 콘셉트 이미지에선 더욱 강렬해진 매력과 개성을 드러내며 팬들의 눈길을 사로잡았다.아르테미스만의 감각적인 미감에 'Icarus'로 들려줄 새로운 서사와 뮤직비디오에 대한 궁금증과 호기심도 뜨겁게 달아오르고 있다.아르테미스는 오는 13일 오후 1시 새 앨범 'Club Icarus'를 발매하고 글로벌 팬들과 만난다. 'Club Icarus'에는 타이틀곡 'Icarus'를 비롯해 'Club for the Broken', 'Obsessed', 'Goddess', 'Verified Beauty', 'BURN'까지 총 여섯 트랙이 수록된다.이번 앨범을 통해 아르테미스는 상처받은 이들을 위한 비밀스런 클럽 이야기를 그려낼 전망. 특히 발매에 하루 앞선 12일 오후 8시 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 'Club Icarus' 쇼케이스를 개최하고 인사를 건넨다.아르테미스는 이달의 소녀 멤버인 희진, 하슬, 김립, 진솔, 최리가 모드하우스에 합류해 탄생한 새로운 그룹이다. 지난해 완전체 첫 정규 앨범 'Dall(달, Devine All Love & Live)'을 발매, 2018년 데뷔한 이달의 소녀를 넘어 '커리어 하이'를 기록했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr