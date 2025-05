사진=텐아시아 사진DB

하성운, BTS, 엔플라잉, 동방신기, 강다니엘, 데이식스, FT아일랜드, 보이넥스트도어, 투어스, 템페스트가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 5월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.5월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 그는 지난 8일 일본 애니메이션 영화 여름을 향한 터널, 이별의 출구의 주제곡 'Finale.'를 통해 특유의 섬세한 감성과 깊어진 보컬을 선보이며 주목받았다. 'Finale.'는 일본의 싱어송라이터 eill(에일)이 2022년에 발매한 원곡으로, 감성적인 보컬과 함께 많은 사랑을 받았던 곡이다. 부드러운 리듬과 피아노 선율이 어우러진 멜로디 위에 하성운은 애절하면서도 희망적인 메시지를 담아내며 곡에 새로운 생명력을 불어넣었다.2위에는 그룹 BTS가 이름을 올렸다. 28일(이하 한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 31일 자)에 따르면, BTS 멤버 진의 미니 2집 '에코(Echo)' 타이틀곡 '돈 세이 유 러브 미(Don't Say You Love Me)'가 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에 90위로 입성했다. 멤버 제이홉은 내달 13일 오후 1시 디지털 싱글 'Killin' It Girl (feat. GloRilla)'을 발표한다. BTS 멤버 가운데 아직 군 복무 중인 RM과 뷔는 내달 10일, 지민과 정국은 6월 11일 전역한다. 사회복무요원으로 대체복무 중인 슈가는 6월 21일 소집해제된다.3위는 엔플라잉이다. 이들은 지난 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 정규 2집 'Everlasting'(에버레스팅)을 발매했다. 멤버 차훈, 김재현, 서동성의 전역 이후 약 2년 만에 완전체 활동이다. 또한 엔플라잉은 내년 1월까지 총 28개 도시를 도는 데뷔 이래 최대 규모의 월드 투어를 예고했다. 아시아, 미국, 오세아니아, 유럽, 남미 등 총 28개 도시에서 글로벌 팬들과 만난다.이어 동방신기, 강다니엘, 데이식스, FT아일랜드, 보이넥스트도어, 투어스, 템페스트 순이었다.하성운, BTS, 엔플라잉, 동방신기, 강다니엘, 데이식스, FT아일랜드, 보이넥스트도어, 투어스, 템페스트의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr