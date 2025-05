사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

가수 겸 배우 김재중이 새로운 아시아 투어를 화려하게 열었다.김재중은 지난 24~25일 양일간 서울 장충체육관에서 단독 콘서트 '2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT 'Beauty in Chaos' IN SEOUL(이하 '뷰티 인 카오스')'를 열었다.동명의 신보 'Beauty in Chaos' 발매 기념으로 열린 이번 콘서트는 앨범 발매 첫 주에 앨범 전곡의 무대를 최초로 만나볼 수 있는 공연이다. 김재중의 록 음악을 제대로 즐길 수 있는 무대로 꾸며며 열기로 가득했다.록 스피릿을 제대로 장착한 김재중은 150분가량의 시간을 폭발적인 가창력으로 꽉 채우며, '록 재중'의 보컬을 여과 없이 보여줬다. 뿐만 아니라 곡의 분위기를 고조시키는 퍼포먼스와 무대 장치, 공중 무대 그리고 밴드 라이브까지 어우러진 공연은 팬들의 눈과 귀를 만족시켰다.김재중이 "목이 찢어져도 좋다는 생각으로 세트 리스트를 준비했다"라고 밝힌 이번 공연은 휘몰아치는 밴드 사운드로 강렬하게 시작됐다. 그는 신곡 'Last VoW'(라스트 보우)부터 'Goal In'(골인)으로 이어진 오프닝 섹션에서 에너지를 자랑했다.김재중은 컴백 신보 타이틀곡 'ROCK STAR'(록 스타)부터 'Good Morning Night'(굿 모닝 나이트), 'Glorious Day'(글로리어스 데이)를 연달아 열창했다. 그는 무대 밑으로 내려와 관객 모두와 함께 즐겼고, 신곡 'In Chaos'(인 카오스), 'Miracle'(미라클)까지 떼창의 열기가 이어지면서 공연장의 분위기가 달아올랐다. 이어 '9+1#', 'Welcome To My Wild World'(웰컴 투 마이 와일드 월드) 등 곡을 오랜만에 선보였다.끝으로 김재중은 지난해 같은 장소에서 열렸던 'FLOWER GARDEN'(플라워 가든)콘서트에서 처음 불렀던 곡인 팬송 'I AM U'(아이 엠 유)와 '소년에게'를 엔딩곡과 앵콜곡으로 부르며 공연의 끝을 장식했다.김재중은 "큰 에너지를 주셔서 감사하다. 혼자였으면 못 했을 것 같은데 여러분들과 함께 있으니까 안 되는 것도 해내는 기적을 만들어주셨다"라고 감사한 마음을 전했다. 그는 "원하는 삶을 위해 한발 한발 걷고 있고, 그 미래가 가능한 미래로 다가온다면 여러분과 더 오래 함께할 수 있는 시간들이 펼쳐질 거라는 걸 확신한다. 잘 부탁드린다"라며 감동을 안겼다.김재중은 오는 31일과 다음 달 1일 일본에서 'Beauty in Chaos' 공연을 열고, 본격적인 아시아 투어에 돌입한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr