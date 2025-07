이미지 크게보기 옥주현 / 사진 = 텐아시아DB

가수 옥주현이 대선배 패티김과의 특별한 만남에서 세대를 뛰어넘는 진솔한 대화를 나눴다.12일 옥주현의 채널 '눙주현'에는 "무슨 말이 필요해 그냥 THIS IS ME (with 패티김)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 옥주현은 패티김을 초대해 "귀하신 분을 초대했다. 저의 뮤즈이자 음악적 영향을 가장 많이 받은 분이다"며 패티김을 소개했다.패티김은 오랜만에 카메라 앞에 선 소감을 밝히며 "평소 직설적인 말을 많이 하는 편이다"고 말했고, 옥주현은 "그렇게 직설적으로 말씀하셔도 된다"며 분위기를 화기애애하게 만들었다.대화를 나누던 중 옥주현이 "선생님과 닮은 점이 있다고 들었는데 어떤 부분인지 궁금하다"고 묻자 패티김은 "거만하고 도도하며 건방지고, 고집도 세다. 왜 그리 나랑 똑같니?"며 일침을 날렸다.거만하고 도도한 이유에 대해 패티김은 "우리한테 스타라는 명칭을 (대중들이) 붙여주지 않냐. 잠깐 나가더라도 립스틱이라도 바르고 자신만의 규칙이 있다. 스스로 자신도 피곤하게 하고 내 주변 사람도 피곤하게 했다. 내가 대우 받으려면 대우 받게 행동해야 한다는 것을 알았다"고 고백했다.루머에 대해서도 두 사람은 공감했다. 옥주현은 "(루머를) 무시한다고 해도 마음 한켠에선 신경이 쓰인다. 때려주고 싶다 생각한 적도 있다"고 털어놨다.이에 패티김은 "왜 시기질투 하는지 아냐 잘하고 있으니까 그런 거다. 어떤 사람한테는 미운거다"며 따뜻하게 응원했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr