그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진이 마침내 할리우드 톱스타 톰 크루즈와 만났다.20일 BTS 공식 유튜브 채널 '방탄TV'를 통해 공개된 웹예능 달려라 석진의 새 에피소드 '미션: 진파서블'에서는 영화 '미션 임파서블 8' 홍보차 방한한 톰 크루즈가 특별 게스트로 등장해 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다.이날 진은 "오늘은 조금 특별한 일을 해보겠다"며 긴장된 표정으로 오프닝을 시작했다. 이어 웃으며 등장한 톰 크루즈와 포옹을 나누며 훈훈한 분위기를 자아냈다.진은 첫 질문으로 "방탄소년단 알아요? (Do you know BTS?)"라고 물었고, 톰 크루즈는 "YES"라며 환한 웃음으로 화답했다. "우리 모두 BTS를 안다"고 재차 강조하자, 진은 "멤버들아, 톰 크루즈님이 우리를 안대!"라며 감격을 감추지 못했다.이에 톰 크루즈는 "BTS와 진이 지금까지 이뤄낸 모든 것이 정말 대단하다. 나는 빅 팬이다. 이 자리에 함께할 수 있어 기쁘다"며 진심 어린 찬사를 전했다.진 역시 "저를 알아주신 것만으로도 너무 영광스럽다"며 "15세 관람가 영화를 처음 볼 수 있었던 시기에 본 첫 영화가 바로 미션 임파서블이었다. 그 주인공과 함께 촬영할 수 있어 정말 감격스럽고, 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.두 사람은 한국 문화와 음식에 대해서도 대화를 나눴다. 한국을 12번째 방문한 톰 크루즈는 "처음 한국에 왔을 때부터 사람들의 따뜻함에 감동했다"며 "한국은 정말 멋진 나라다. 음식도 최고다. 특히 치킨을 좋아한다"고 밝혔다. 이에 진은 "물회도 아주 자극적이고 맛있다"며 특유의 센스로 추천 메뉴를 건네 웃음을 자아냈다.또 톰 크루즈는 "한국의 역사와 문화는 정말 인상적이다. 한국 분들이 영화를 사랑하고 훌륭한 영화도 많이 만든다. 음악도 물론이다"라며 한국에 대한 애정을 표현했다.이번 '달려라 석진'의 에피소드는 단순한 예능을 넘어, 글로벌 팝 아이콘과 할리우드 톱배우의 만남이라는 점에서 큰 의미를 지닌다. 진은 특유의 진솔함과 유쾌함으로 인터뷰를 이끌었고, 톰 크루즈는 진에 대한 팬심과 예의를 아낌없이 표현하며 감동을 안겼다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr