이상민이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

이상민이 '연프 과몰입 유발러'로 등극하며 시청자들에게 유쾌한 에너지를 전했다./사진=채널A 방송 화면 캡처

이상민이 '연프 과몰입 유발러'로 등극하며 시청자들에게 유쾌한 에너지를 전했다. 앞서 그는 지난해 10살 연하의 비연예인과 재혼했다고 알려졌다.이상민은 지난 21일(화) 방송된 채널A '하트시그널5'에서 분위기 메이커 역할을 완벽히 소화했다.이날 이상민은 시그널 하우스 입주자들을 향한 섬세한 분석으로 이목을 집중시켰다. 그는 강유경을 보고선 "각도에 따라 이미지가 달라진다"고 칭찬했고, 박우열의 매너 있는 화법에 대해서는 "생각하고 얘기하는 게 아니라 성격에서 나오는 말"이라고 치켜세우며 훈훈한 분위기를 조성했다. 입주자들을 바라보는 이상민의 애정 어린 시선은 입주자들의 매력을 한층 배가시키며 '하트시그널5'의 몰입도를 높였다.이상민은 입주자들을 위한 따뜻한 격려 속에서도 특유의 재치로 웃음을 사냥했다. 김서원과 김민주가 요리에 열중하는 모습을 본 그는 "전날에 정말 맛없었나 봐"라면서 "'오늘만큼은 정말 맛있게 먹게 해주자'라는 게 강했다"고 예상치 못한 행동을 짚어내 스튜디오를 폭소로 물들였다.이상민은 입주자들 사이의 미묘한 심리 변화를 예리하게 포착하기도 했다. 이상민은 연상인 줄 알았던 강유경의 실제 나이를 알게 된 김서원이 좌절하자 "유경 씨 얼굴은 아름다운 누나 상"이라며 "'내 평생에 한 번 사귀어본다면 이런 누나랑 사귀어보는 게 소원이야 할 만한 분'이 눈앞에 나타난 거야"라고 그의 심경을 대변해 깊은 공감을 자아냈다.방송 말미 이상민은 신입 예측단 로이킴과 환장의 호흡을 뽐내며 보는 이들의 배꼽을 쥐게 했다. 그는 박우열과 강유경의 쌍방 러브라인을 확신하며 로이킴과 의견을 모았으나 박우열이 정규리를 선택했다는 사실이 나타났고, 이상민과 로이킴은 '똥촉 듀오'라는 별명을 얻고 말았다. 허당의 기운이 물씬 느껴지는 두 사람의 케미는 방송의 또 다른 웃음 포인트로 떠올랐다.이상민은 섬세한 시선과 인간미 넘치는 추리력을 오가며 '하트시그널5'의 재미를 배가시켰다. 한 회 만에 '똥촉'으로 강등된 그가 다음 방송에서는 '연애 박사' 면모를 다시금 보여줄 수 있을지 이목이 쏠린다.'하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr