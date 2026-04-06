킥플립 미니 4집 발매 기념 기자간담회 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

킥플립 미니 4집 발매 기념 기자간담회 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

킥플립 미니 4집 발매 기념 기자간담회 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

킥플립 미니 4집 발매 기념 기자간담회 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

즉석 플러팅(호감 표현)을 보여달란 요청에 계훈이 이같이 말했다. 그룹 킥플립이 '플러팅 장인'이 돼 돌아왔다.킥플립(KickFlip)이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 네 번째 미니 앨범 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.킥플립은 네 번째 미니 앨범에 20대의 프롤로그이자 눈부신 청춘의 첫 도전을 담아냈다. 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 한층 대담해진 킥플립의 변화를 접할 수 있는 하이퍼 펑크 기반의 댄스곡이다. 플러팅 장인으로 화제를 모으고 있는 그룹의 능청스러운 화법이 망설이지 않고 첫사랑을 향해 직진하는 돌직구 고백송에 생기를 더한다.킥플립은 네 번째 미니 앨범을 통해 20대의 프롤로그이자 눈부신 청춘의 첫 도전을 담아냈다. 신작에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'와 선공개곡 'Twenty'(트웬티)를 포함해 'Stup!d'(스튜피드), '거꾸로', 'Scroll'(스크롤), 'Roar'(로어), 'My Direction'(마이 디렉션)까지 총 7곡이 수록된다. 전곡 크레디트에 멤버들이 이름을 올렸다.리더 계훈이 작사에 참여해 킥플립만의 음악적 색깔을 녹여냈다. 계훈은 "'눈에 거슬리고 싶어' 가사를 완성하고 회사에 제출했다. 회사에서 제목부터가 ''계랄'스럽다. 딱 너답다"면서 나만의 색깔이 잘 드러나서 좋다고 해 영광스러웠다"고 비하인드를 전했다. 박진영 역시 긍정적인 반응을 보였다. 계훈은 "박진영 PD님이 내 소통 플랫폼(버블) 메시지를 좋아하시는 분들은 이 곡을 정말 좋아할 거라고 응원해 줬다. 기대에 부응해 보겠다"고 밝혔다.그간 능청스러운 플러팅을 선보이며 '플러팅 장인'으로 화제가 된 계훈. 소통 플랫폼부터 각종 예능까지 다양한 곳에서 '계랄'(계훈표 발랄함) 매력을 뽐낸 데 이어, 플러팅 콘셉트로 컴백하게 됐다. 개인의 콘셉트가 그룹의 음악 세계로 확장된 것과 관련, 계훈은 "플러팅으로 많이 알아봐 주셔서 감사하다. 플러팅은 대중에게 나와 팀원들을 알리기 위한 선택이었다. 모든 멤버가 같은 마음이었다. 나로 인한 콘셉트가 아니고, 우리 모두에게서 시작된 콘셉트다. '킥랄'(킥플립표 발랄함)이 이번 콘셉트로 더 알려졌으면 좋겠다"고 말했다.올해 막내 동현까지 성인이 되며 킥플립은 전원 성인 그룹이 됐다. 동현은 "내가 보기에도 우리가 조금 더 남자다워지고 살짝 멋있어진 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "전부터 보여드렸던 무대 위 밝고 넘치는 에너지는 잃지 않되, 앞으로 성숙한 모습도 보여드리고 싶다"고 말했다.민제는 최근 뉴질랜드 복수 국적을 포기하고 대한민국 국적을 선택했다. 민제는 "대한민국 사람으로서 당연히 한국에서 열심히 활동하고 싶었다. 그래서 뉴질랜드 국적을 포기했고, 고민은 없었다"라고 밝혔다.멤버 아마루는 이번 활동에도 불참한다. 아마루는 지난해 9월 건강상의 이유로 활동을 중단, 킥플립은 6인 체제로 활동을 이어오고 있다. 계훈은 "아마루도 이번 활동에 참여하면 좋았겠지만, 일단은 건강 회복이 최우선"이라며 "더 열심히 준비해서 제대로 보여주겠다"고 했다.킥플립은 더 큰 무대를 꿈꾼다. 동현은 "첫 단독 콘서트를 해보고 싶다. 첫 정규 앨범도 내서 많은 분께 우리 곡을 들려드리고 싶다"고 목표를 밝혔다. 동화는 "이번에 새로 핸드 마이크를 마련했다. 더 멋진 라이브 무대를 보여주겠다"고 덧붙였다.킥플립의 미니 4집 '마이 퍼스트 킥'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr