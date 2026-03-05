사진 제공=매니지먼트 시선

배우 박희순이 대체 불가능한 아우라를 발산했다.5일 매니지먼트 시선은 박희순이 출연한 우즈(WOODZ, 조승연) 정규 1집 ‘Archive. 1’ 타이틀곡 ‘Human Extinction’ 뮤직비디오 촬영 비하인드 사진을 여러 장 공개했다.우즈의‘Human Extinction’은 빛과 인간의 양면성을 주제로 한 곡으로 완전함과 불완전함 사이에서 인간을 어떻게 정의할 것인가에 대한 질문을 던진다. 박희순은 극의 한 축을 담당하는‘의사’ 역으로 등장해 곡의 메시지에 무게감을 더했다.공개된 사진 속 박희순은 푸른 수술복 차림으로 서늘한 카리스마를 뿜어낸다. 그는 어두운 수술실 조명 아래 흔들림 없는 눈빛으로 카메라를 응시하며 인물의 단단한 신념을 드러냈다. 또한 박희순은 하얀 가운을 입고 블라인드 사이로 스며드는 빛을 등진 채, 고뇌에 잠긴 모습으로 ‘빛과 어둠’이라는 키워드가 던지는 질문을 고스란히 담아냈다.이어지는 사진 속 박희순은 상반된 분위기로 눈길을 사로잡는다. 그는 식탁에 앉아 온화한 미소를 짓다가도 속내를 알 수 없는 표정으로 묘한 여운을 남겼다. 특히 박희순은 빛과 어둠이 교차하는 장면 속 온화함과 긴장감이 공존하는 순간들을 섬세하게 표현, 인간의 이면을 설득력 있게 그려냈다.이처럼 최근 드라마 ‘판사 이한영’에서 역대급 악역으로 강한 인상을 남겼던 박희순은 또 다른 결의 연기를 선보였다. 그는 뮤직비디오라는 짧은 호흡 안에서 대사 없이 오롯이 눈빛과 호흡만으로 묵직한 서사를 쌓아 올리며 ‘믿고 보는 배우’의 저력을 다시 한번 입증했다.한편, 박희순이 출연한 우즈의 ‘Human Extinction’은 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr