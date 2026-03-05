사진캡처-TV조선 '미스트롯4'

TV조선 ‘미스트롯4’가 오늘 5일 대망의 결승전을 치른다.4번째 왕관의 주인공이 누가 될지 관심이 집중되는 가운데, 가수 이소나가 우승 후보 중 한 명으로 거론되고 있다.이소나는 이번 시즌 첫 무대부터 시원한 고음과 안정적인 가창력으로 존재감을 각인시켰다. ‘격이 다른 트롯’이라는 평가 속에 일찌감치 주목받으며 결승 무대까지 진출했다.오랜 무명 시절과 ‘미스트롯2’, ‘미스트롯3’ 예심 탈락의 아픔을 딛고 다시 도전에 나선 그는 마스터 예심에서 진(眞)을 차지하며 ‘진(眞)소나’라는 별명을 얻었다.당시 왕관과 망토를 두른 그는 “선배 마스터님들의 무게가 얼마나 무거울지 느껴진다. 제가 어디까지 갈 수 있을지 모르겠지만, 이 무게를 기억하면서 다음 라운드 도장 깨기를 잘 해보겠다”고 각오를 밝혔다.이소나는 국가무형유산 제57호 경기민요 전수자로, 20년 넘게 국악에 몰두해 온 실력파다. 초등학생 시절 거문고와 삼고무(三鼓舞)를 접한 그는 2004년 강원도 중·고등학생 종합 실기대회 국악 부문 1위를 차지하며 일찍이 두각을 나타냈다. 이후 국립전통예술고와 한국예술종합학교 전통예술원을 거치며 이른바 ‘국악 엘리트 코스’를 밟아왔다.그간 쌓아온 내공은 본선 3차 2라운드 에이스 전에서 진가를 발휘했다. ‘뽕진2’ 팀의 에이스로 무대에 오른 이소나는 하춘화의 ‘영암 아리랑’과 ‘강원도 아리랑’을 선보이며 전율 넘치는 무대를 완성했다. 그 결과 중간 순위 3위였던 팀을 최종 1위로 끌어올리며 저력을 입증했다.이소나는 매 라운드 레전드 무대를 경신했다는 평을 받으며 팬층을 넓혀가고 있다. 국악으로 다져진 기본기에 현대적인 트롯 감성을 더한 가창력, 곡의 서사를 섬세하게 풀어내는 표현력은 그를 단순한 참가자가 아닌 아티스트로 보이게 한다.오늘 결승 무대에서 이소나가 어떤 곡으로 승부수를 던질지 관심이 모인다. 준결승까지 상승세를 이어온 그가 제4대 트롯 여제의 자리에 오를 수 있을지 귀추가 주목된다.한편, TV조선 ‘미스트롯4’의 결승전은 오늘(5일) 오후 9시 30분에 방송될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr