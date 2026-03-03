사진=윤진이 유튜브

배우 윤진이 남편이 전여친에게 사랑을 고백했다.3일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '3년 만에 전남친과 보홀여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤진이-김태근 부부는 필리핀 보홀로 여행을 떠났다. 공항 라운지에서 윤진이가 "왜 갑자기 매운 게 당기지, 설마 셋째?"라고 언급하자, 남편 김태근은 "기분 탓이야"라며 당황해 웃음을 안겼다.보홀에 도착한 윤진이는 비키니를 입고 44kg까지 살이 빠졌던 슬림한 몸매를 자랑하며 "시원하게 벗어봤다"고 말했다. 이후 수영장에서 즐거운 시간을 보냈다.부부는 툭툭이 타고 이동해 스노클링을 즐겼다. 윤진이는 "거북이 진짜 가까이에서 봤다. 재미있었다"며 미소를 지었지만, 남편은 테이블에 엎드려 힘든 기색을 내비쳤다. 윤진이는 "어깨 뭉치고 어지럽다고 하더라. 배멀미를 한 것 같다"며 걱정했다.어두운 밤에 출발한 반딧불 투어에서 윤진이 부부는 당황한 모습을 보였다. 출발부터 필리핀 현지 가이드는 지각을 했고, 봉고차 두 대로 한 시간 넘게 이동하면서 긴장감을 느끼게 된 것.윤진이는 "괜찮겠지? 이걸로 끝이면 큰일 나는 거"라며 "원래 한 시간 안에 도착해야 했는데 엄청 쎄하다. 아끼는 장난식으로 했는데 진짜 무서워진다. 인터넷 안 잡힌다. 너무 오래 왔다"며 입술을 물어뜯었지만, 다행히 반딧불 투어를 잘 마쳤다.다음날 풀빌라에서 부부는 솔직한 감정을 드러냈다. 남편은 "전 여친 그리웠다. 연애할 때 너무 좋았다"고 이야기했다. 윤진이가 "남편이 햄버거 가게에서 울었다"고 폭로하자, 남편은 "내가 알던 전여친이 있더라. 그런데 이제 제이 엄마가 되어야 하잖냐"며 울컥한 모습을 보였다.그러면서 "전여친 내가 너무 사랑했는데, 제이 엄마 되고 내가 너무 짜증 낸 것 같아서 미안하더라. 사랑합니다"라고 애정을 표현했다. 이어 "3년 동안 너무 결혼 후 바로 아이 둘 키우느라 둘만의 시간이 없었다. 부부관계가 더욱 돈돈해진 것 같아서 다행"이라고 전했다.행복한 여행 후, 남편은 "우린 이별이네, 슬프다"라며 울컥했고, 한동안 컨디션이 좋지 않아 활동 중단했던 아내의 건강을 우려했다. 윤진이는 "컨디션 완전 풀충전했다. 더 열심히 살아보도록 하겠다"고 포부를 드러냈다.한편, 윤진이는 1살 연상의 금융권 종사자 김태근과 2022년 결혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr