사진=텐아시아 DB

배우 양미라가 지소연과의 일본 여행 영상 논란에 억울한 심경을 표출했다.양미라는 3일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "어제부터 기사에 제 사진과 이름을 보고 걱정하시거나 오해하시는 분들이 많이 계신 것 같다"라며 말문을 열었다.그는 "저는 2월 초에 촬영을 다녀온 것뿐이구요, 제 채널도 아닙니다"라며 "그런데 왜 제 사진이 메인으로 올라와 있고, 제가 잘못한 사람이 되어 있는지... 갑자기 일어난 이 상황을 받아들이기가 힘들었다"고 호소했다.이어 그는 "쏟아지는 기사들 속에서 제가 할 수 있는 게 아무것도 없었다"며 "이런 말도 안 하면 병 생길 것 같아서 용기 내본다. 늘 그랬듯 툴툴 털고 밝은 에너지로 꽉 채워보겠다"고 전했다.앞서 지소연은 삼일절 하루 전날인 지난달 28일 자신의 유튜브 채널에 2월 중순경 양미라와 함께한 일본 여행 영상을 업로드했다.해당 영상은 당초 양미라가 입국 과정에서 강도 높은 보안 검색을 당했다는 사실로 주목받았으나, 이내 질타가 쏟아졌다. 해당 영상이 삼일절을 하루 앞두고 업로드됐기 때문. 이를 두고 일부 누리꾼들은 "하필 삼일절 앞두고 일본 여행 영상이냐", "타이밍이 아쉽다"라는 반응을 보였다.이에 지소연은 지난 2일 자신의 인스타그램에 "일본 여행 영상과 관련해 보내주신 여러 의견을 무겁게 받아들이고 있다"며 "해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였지만, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못했다"고 고개를 숙였다.또 "이번 일로 함께 여행을 다녀온 미라 언니에게까지 질타가 이어지고 있는 점 역시 마음이 무겁다"며 "업로드 일정과 공개에 대한 판단은 전적으로 나의 결정이었다. 동행한 미라 언니는 이와 관련된 어떠한 부분도 알지 못했다"고 설명했다. 그러면서 "미라 언니에게도 깊이 사과드리며, 이로 인해 상처받는 일이 없기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.한편 양미라는 2018년 2세 연상의 사업가 정신욱 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr