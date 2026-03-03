'45세' 윤경호, 나이 속였다…11살 많은 1969년생 민증 발각, "그렇게 살지마" ('연기의성')[종합]

사진제공='연기의성' 캡처.

배우 윤경호(45)의 진짜 정체가 공개됐다.지난 2일 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’를 통해 공개된 ‘연기의 성’ 6화에서는 윤경호가 출연해 김의성, 임형준과 ‘노안 이미지’와 실제 나이를 두고 긴장감 넘치는 설전을 벌였다.이날 김의성과 임형준은 윤경호가 주차를 하는 사이 “경호 요즘 잘된다며. 생긴 거는 못생겼는데 왜”라고 디스전을 시작했고, 임형준 역시 “애매하게 생긴 것보다는 그게 나은 것 같다”라고 거들며 분위기를 달궜다.잠시 후 등장한 윤경호는 “지나가다 잠깐 들렀다”라며 바쁜 근황을 전했고, 자연스럽게 지난 5화에서 불거졌던 캐스팅 비화가 다시 수면 위로 올랐다. 이동휘가 기획한 영화 ‘매소드연기’와 관련해 임형준이 먼저 제안을 받았지만 개런티 문제로 무산됐다는 이야기가 나오자, 윤경호는 “제가 섭외 1순위였다”라고 밝혀 판을 뒤집었다. 이에 임형준은 “진짜로?”를 연발하며 “소름끼쳐”라고 반응했고, 은근한 자존심 대결이 형성되며 웃음을 자아냈다.분위기를 뒤흔든 건 뜻밖의 상황이었다. 주차 민원으로 출동한 경찰이 신분증 확인을 요청했고, 그 과정에서 윤경호가 80년생이 아니라 ‘69년생 윤만수’라는 사실이 공개돼 충격을 안겼다. 그간 노안 이미지를 내세워왔던 윤경호는 결국 캐스팅 전략의 일환이었다고 털어놓았고, 충격에 빠진 김의성과 임형준에게 고급 시계를 건네는가 하면 “앞으로 제 개런티의 5%는 임형준, 8%는 김의성에게 주겠다”라는 파격 제안으로 입막음을 시도했다.그러나 방송 말미 대표에게 걸려온 전화 한 통이 또 다른 파장을 일으켰다. 이름과 실제 나이가 외부에 알려졌다는 소식에 윤경호는 “얘기 안 하기로 했잖아! 나 어떻게 살라고!”라며 격분했고, “너희들 그렇게 살지 마!”라고 외치며 자리를 박차고 나가 하극상 엔딩을 장식했다.진짜 반전은 이어진 에필로그 영상에서 공개됐다. 주차 단속을 진행했던 경찰이 아내에게 전화를 걸어 “딱지 끊으면서 신분증을 봤는데 윤경호가 69년생 윤만수더라. 어디 가서 얘기하지 마라”라고 말하는 장면이 그려진 것. 사적인 통화에서 비롯된 해프닝이었다는 사실이 밝혀지며 또 한 번의 반전을 완성했다.한편, ‘연기의 성’은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 모큐멘터리 예능이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr