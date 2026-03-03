/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=KBS2

/ 사진=KBS2

2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞은 방송인 안현모가 살인 사건에 경악한다.2013년 7월 10일 밤 9시 11분경, 부산의 한 아파트에서 여자의 날카로운 비명이 들렸다. 주차장에 있던 주민이 놀라 뛰어 들어가 보니 4층에서 5층으로 올라가는 계단 층계참에서 한 젊은 여자가 피투성이가 된 채 쓰러져 있었다. 즉시 수사가 시작됐지만 내부 계단에는 CCTV가 없는 데다 직접적인 목격자도 없는 상황. 대체 이 사건의 범인은 누구인지, 그리고 여자는 왜 이토록 잔혹하게 살해당했던 것인지 알아본다.평소 특별한 일 없이 온라인 활동을 활발히 해왔다는 피해자는 수많은 불특정 남성과 조건만남도 수시로 한 것으로 밝혀졌다. 이에 용의자 특정에 난항을 겪었다. 과학수사관이 투입되어 현장에 남겨진 혈흔을 분석한 결과, 범인은 1층에서부터 피해자를 만나러 올라온 것으로 밝혀졌다. 이어 외출하던 피해자가 범인의 공격을 피해 위층으로 달아나다 사고를 당한 것으로 추정됐다. 수사팀은 이 아파트를 찾은 용의자를 찾아 인근 CCTV를 모두 분석하기 시작했다. 그러자 그 시각 아파트를 향했던 한 남자를 어렵게 특정했고, 베일에 싸여있던 정체가 서서히 드러났다.안현모는 "전혀 예상치 못했던 사람이 이런 잔인한 일을 벌이다니 너무 놀랍다"며 "하나하나 치밀하게 분석하고 계획해서 이런 일을 벌인 것 자체가 너무 소름 끼친다"며 경악했다. 이지혜는 "온라인상에서 만났을 뿐인 상대가 이토록 무서운 앙심을 품을 수 있다니 안타깝다"며 말을 잇지 못했다.한편, 이날 방송에는 당시 수사를 전담한 前 해운대경찰서 형사과장 김종호 형사가 출연한다. 김종호 형사는 용의자의 흔적을 샅샅이 찾았던 상황을 생생하게 증언할 예정이다. 또한, 김천회 혈흔형태분석 전문수사관이 현장에 남아 있던 피해자의 혈흔을 자세히 분석한다. 그리고 이광민 정신건강의학과 전문의가 이러한 비극을 만든 범인의 심리를 집중 분석한다.온라인 속 만남이 잔혹한 살인으로 돌아온 이야기, '“넌 사라져야 할 악마야!” - 부산 정사갤 살인 사건'은 오는 3월 3일 (화) 밤 9시 45분, KBS2 '스모킹 건'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr