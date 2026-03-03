사진=텐아시아DB

사진='연기의 성' 캡처

배우 윤경호가 '연기의 성'에서 하극상을 당했다.지난 2일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 '연기의 성' 6화가 공개됐다. 영상에는 윤경호, 김의성, 임형준이 출연했다.이날 윤경호는 "지나가다 잠깐 들렀다"라며 근황을 알렸다. 이후 그는 자신보다 나이가 많은 배우들을 언급하던 중 드라마 '도깨비'에 함께 출연한 공유를 언급하며 "형이 저보다 한 살 많다"고 말해 놀라움을 안겼다.다 함께 대화를 나누던 중 분위기가 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 주차 민원으로 출동한 경찰이 윤경호의 신분증 확인을 요청한 것. 그 과정에서 윤경호가 69년생 윤만수라는 사실이 밝혀졌다.그간 노안 이미지를 내세워왔던 윤경호는 결국 신분을 속인 이유를 밝히며 "캐스팅 전략의 일환이었다"고 털어놨다. 이후 윤경호는 충격에 빠진 김의성과 임형준에게 고급 시계를 건네고 "앞으로 제 개런티의 5%는 임형준, 8%는 김의성에게 주겠다"고 제안하며 입막음을 시도했다.그러나 대표에게 온 전화 한 통이 또 다른 파장을 불러왔다. 윤경호는 자신의 이름과 실제 나이가 외부에 공개됐다는 소식에 "얘기 안 하기로 했잖아 나 어떻게 살라고"라며 분노했다. 심지어 하극상을 당해 "너희들 그렇게 살지 마!"라며 자리를 박차고 나가 웃음을 유발했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr