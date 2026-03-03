사진=텐아시아DB

사진제공=YY엔터테인먼트, (주)쇼노트

배우 배나라가 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'를 성공적으로 마무리했다. 앞서 그는 지난 1월 30일 동료 배우 한재아와의 열애 사실을 공식 인정했다.배나라는 지난해 12월 11일부터 이달 2일까지 서울 종로구 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 공연된 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'에서 클라이드 배로우 역을 맡아 열연을 펼쳤다. '보니 앤 클라이드'는 1930년대 미국 대공황 시기에 실존한 두 인물 보니와 클라이드의 실화를 바탕으로 한 작품이다.배나라는 사랑과 불안, 광기와 순수함을 오가는 입체적인 감정선을 밀도 있게 표현했다. 또 주요 넘버들을 안정적인 가창력과 폭발적인 에너지로 소화하며 극의 중심축을 단단히 잡았고, 흔들림 없는 무대 장악력으로 배나라표 클라이드를 완성했다.공연 후 관객들의 반응도 뜨거웠다. "배나라가 잘하는 걸 다 모아놓은 무대였다", "클라이드 배로우가 살아 돌아온 것 같았다", "앞으로도 무대에서 더 보고 싶다" 등 호평이 이어지며 배나라는 첫 주연작을 성공적으로 마쳤다는 평을 얻었다.배나라는 "오랜만에 무대에 서게 돼 많이 떨리기도 했고, 큰 공연에서 처음으로 주연을 맡아 부담감도 있었지만 그만큼 설레는 마음도 컸다"라며 "무사히 공연을 마무리할 수 있도록 매 무대 애써주신 많은 관계자분들과 함께 공연한 배우분들, 그리고 객석을 채워주신 관객 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했다. 이어 "앞으로도 더 다양한 활동으로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 배나라는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔한 뒤 '프랑켄슈타인', '잭 더 리퍼', '레베카', '킹키부츠', '그리스', '개와 고양이의 시간', '쓰릴 미' 등 다수의 무대에 오르며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다. 이후 넷플릭스 오리지널 시리즈 'D.P. 시즌2'를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남긴 그는 넷플릭스 시리즈 '약한영웅 Class 2', 지니 TV 오리지널 '당신의 맛', SBS 드라마 '우주메리미', 디즈니+ '조각도시' 등에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr